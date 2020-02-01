Московское "Динамо" в пятый раз подряд победило "Спартак" в КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:0 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Шайбы забросили Микс Индрашис (7-я минута), Иван Игумнов (19), Дмитрий Яшкин (31) и Вячеслав Кулемин (36). После четвертой шайбы место в воротах "Спартака" занял Никита Беспалов, заменив Юлиуса Гудачека.

Символическое вбрасывание перед матчем произвели посол США в РФ Джон Салливан, олимпийские чемпионы в составе сборной СССР Александр Якушев и Вячеслав Фетисов.

Яшкин занял единоличное первое место в списке снайперов регулярного чемпионата, достигнув отметки в 26 голов, он повторил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате КХЛ. Столько же забросил швед Маттиас Вейнхандль в сезоне-2009/10. Голкипер "Динамо" Иван Бочаров провел шестую сухую встречу в сезоне.

"Динамо" одержало третью победу над "Спартаком" в этом сезоне, заключительная, четвертая игра команд в регулярном чемпионате пройдет 23 февраля на "ВТБ-Арене". "Спартак" не может победить "Динамо" на протяжении пяти матчей КХЛ, последний раз красно-белые побеждали 5 ноября 2018 года.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах, ранее подопечные Владимира Крикунова обеспечили себе выход в плей-офф. "Спартак" идет пятым с 68 очками в 54 встречах. Для выхода в плей-офф команде надо набрать одно очко в оставшихся восьми матчах. В следующем матче "Динамо" примет 3 февраля ярославский "Локомотив", "Спартак" в тот же день сыграет дома с петербургским СКА.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) - "Динамо" (Минск) - 3:2;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Авангард" (Омск) - 4:3;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:3;

"Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Рига) - 2:0;

"Локомотив" - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:0;

"Сочи" - "Витязь" (Подольск) - 5:4;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Северсталь" (Череповец) - 5:0.