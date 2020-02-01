Фетисов и новый посол США в РФ произвели вбрасывание на матче КХЛ "Спартак" - "Динамо"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и посол США в РФ Джон Салливан произвели символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо". Встреча началась на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

Также в церемонии принял участие двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака", бывший тренер клуба Александр Якушев. Салливан вышел на лед в игровом свитере "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является воспитанник "Динамо" Александр Овечкин.

"Я очень рад быть здесь и поздравить с очередным историческим достижением воспитанника "Динамо" Александра Овечкина", - сказал посол в интервью на арене.

В субботу Овечкин оформил дубль в матче против "Оттавы" и достиг отметки в 695 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин занял восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя канадца Марка Мессье (694 шайбы).

Салливан прибыл в Москву 16 января. Его предшественником на посту посла США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Фетисов является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике и принимает участие в благотворительных хоккейных матчах, посвященных экологическим проблемам. 15 января команда Фетисова сыграла со сборной Индии в предгорье Гималаев. Также планируется проведение матчей в странах Карибского бассейна, Австралии. 20 апреля встреча пройдет на льдине в 70-90 км от Северного полюса.