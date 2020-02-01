Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Оттавы" (5:3) в матче регулярного чемпионата и вышел на чистое восьмое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего на счету 34-летнего российского форварда стало 695 шайб.
Career goal No. 695 for Alex Ovechkin (@ovi8).— NHL (@NHL) February 1, 2020
He now has sole possession of 8th on the all-time goals list, passing Mark Messier. pic.twitter.com/kptvKJXfsT
Овечкин обогнал в списке снайперов канадца Марка Мессье. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Мессье выступал в НХЛ с 1979 по 2004 год, проведя 1756 матчей и набрав 1887 (694 шайбы + 1193 передачи) очков. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Всего в активе 34-летнего россиянина 1265 (695+570) очков в 1135 матчах, в первой семерке снайперов за всю историю нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
"Алекс, поздравляю тебя с бомбардирским достижением. Ты поражаешь нас умением завершать атаки, техникой и силовой борьбой. Однако более важным является тот факт, что своим примером ты вдохновляешь подрастающее поколение мальчишек и девчонок. Я желаю продолжить бомбардирскую серию и превзойти еще много великих имен", - сказал Мессье в интервью пресс-службе НХЛ.
Овечкин в последних играх набрал великолепную форму и снова может претендовать на приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Благодаря дублю в игре с "Оттавой" российский форвард догнал чеха Давида Пастрняка, выступающего за "Бостон". В активе обоих хоккеистов по 37 голов. В последних пяти играх Овечкин забросил 11 шайб. Впервые в карьере он отметился двузначным показателем в графе голов за пять матчей.
В последних матчах российский бомбардир часто обновляет различные достижения. 17 января в игре с "Нью-Джерси" (5:2) Овечкин сделал 25-й хет-трик в карьере, выйдя по этому показателю на девятое место в истории, а после матча с "Айлендерс" на следующий день (6:4) - на восьмое. Тогда же он вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав Марио Лемье и догнав Стива Айзермана. В прошлой игре с "Нэшвиллом" (4:5) капитан "Вашингтона" также забросил и вышел на чистое девятое место по голам.
До Гретцки - 199
Чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить 199 шайб. Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает в конце следующего сезона. Но в том, что его продление - дело времени, сомнений почти нет.
"Приятно слышать, как люди говорят, смогу ли я побить рекорд Гретцки по голам. Я воспринимаю это как уважение к тому, что я делаю. Любой гол, неважно, в какой ситуации он забит, это особый момент. Забивать нелегко", - рассказал Овечкин клубной пресс-службе.
В случае подписания контракта на пять лет Овечкину для того, чтобы побить рекорд Гретцки, нужно будет забрасывать в среднем чуть более 30 шайб за сезон. Самым низким показателем российского форварда за карьеру были 32 шайбы в сезонах-2010/11 и 2012/13 (укороченный из-за локаута). Если Овечкин в нынешнем сезоне повторит прошлогодний снайперский показатель (51 шайба), то завершит сезон на седьмом месте, с которого потеснит лидера "Вашингтона" 80-х годов Майка Гартнера (708).
"Нам очень повезло, что он играет за "Вашингтон", болельщикам команды повезло, что они видят его 41 раз в году, а то и чаще. Он многое сделал для построения нашей игры. Нам повезло, что мы наблюдаем за тем, как он продолжает гонку за невероятным рекордом. Конечно, я рад, что он не прекращает забрасывать шайбы уже несколько игр подряд", - отметил главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.
Глядя на статистику Овечкина, можно сказать, что с годами он становится только результативнее. После не самого удачного сезона-2016/17, когда капитан "Вашингтона" забросил 33 шайбы, многие начали списывать его со счетов. Но в следующем чемпионате он забросил 49 шайб и выиграл долгожданный Кубок Стэнли, а еще через год закончил регулярный чемпионат с 51 голом.
По окончании гостевой встречи с "Оттавой" даже болельщики канадского клуба, впечатленные достижениями россиянина, скандировали его прозвище - Ови. Следующий матч "Вашингтон" проведет 2 февраля, команда Овечкина примет "Питтсбург".
Достижения Овечкина
Овечкин является лидером по количеству голов в НХЛ среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру. Из действующих игроков НХЛ ближайшим преследователем Овечкина является Патрик Марло (561 шайба в 1705 матчах), из россиян - Илья Ковальчук (441 шайба в 907 матчах).
За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).
В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые медали мировых первенств.