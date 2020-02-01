Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Оттавы" (5:3) в матче регулярного чемпионата и вышел на чистое восьмое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего на счету 34-летнего российского форварда стало 695 шайб.

Овечкин обогнал в списке снайперов канадца Марка Мессье. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Мессье выступал в НХЛ с 1979 по 2004 год, проведя 1756 матчей и набрав 1887 (694 шайбы + 1193 передачи) очков. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Всего в активе 34-летнего россиянина 1265 (695+570) очков в 1135 матчах, в первой семерке снайперов за всю историю нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Алекс, поздравляю тебя с бомбардирским достижением. Ты поражаешь нас умением завершать атаки, техникой и силовой борьбой. Однако более важным является тот факт, что своим примером ты вдохновляешь подрастающее поколение мальчишек и девчонок. Я желаю продолжить бомбардирскую серию и превзойти еще много великих имен", - сказал Мессье в интервью пресс-службе НХЛ.

Овечкин в последних играх набрал великолепную форму и снова может претендовать на приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Благодаря дублю в игре с "Оттавой" российский форвард догнал чеха Давида Пастрняка, выступающего за "Бостон". В активе обоих хоккеистов по 37 голов. В последних пяти играх Овечкин забросил 11 шайб. Впервые в карьере он отметился двузначным показателем в графе голов за пять матчей.

В последних матчах российский бомбардир часто обновляет различные достижения. 17 января в игре с "Нью-Джерси" (5:2) Овечкин сделал 25-й хет-трик в карьере, выйдя по этому показателю на девятое место в истории, а после матча с "Айлендерс" на следующий день (6:4) - на восьмое. Тогда же он вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав Марио Лемье и догнав Стива Айзермана. В прошлой игре с "Нэшвиллом" (4:5) капитан "Вашингтона" также забросил и вышел на чистое девятое место по голам.

До Гретцки - 199

Чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить 199 шайб. Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает в конце следующего сезона. Но в том, что его продление - дело времени, сомнений почти нет.