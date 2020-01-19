Лемье позади. Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству голов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4) в матче регулярного чемпионата и вышел на девятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя Марио Лемье (690) и сравнявшись со Стивом Айзерманом (692). В первой восьмерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ. Лидирует по количеству заброшенных шайб Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).

На эту тему Овечкин первым из россиян вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

"В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня, - сказал 34-летний Овечкин после матча. - Это история, это очень круто. У меня еще полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится. Сейчас главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона". Овечкин в последних играх набрал великолепную форму и снова может претендовать на приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забросил 34 шайбы в 48 матчах. В последних трех играх на его счету восемь голов. Столько же заброшенных шайб в сезоне у форварда "Торонто" Остона Мэттьюса, а впереди идет только Давид Пастрняк из "Бостона" с 36 голами. Впервые в карьере Овечкин забросил больше одной шайбы в трех матчах подряд. В последних матчах российский бомбардир часто обновляет различные достижения. В предыдущей встрече с "Нью-Джерси" (5:2) он сделал 25-й хет-трик в карьере, выйдя по этому показателю на девятое место в истории, а после матча с "Айлендерс" - на восьмое. Овечкин в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах подряд, ранее лишь два игрока в истории НХЛ добивались подобного достижения - Джо Мэлоун (4 раза) и Гретцки (3 раза). "Я не удивлен очередному достижению Александра, потому что это мастер от бога - машина, которая штампует голы. Это мастер, который будет еще подниматься по этой лестнице рекордов. Думаю, что мы еще не раз увидим от него и другие достижения", - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Достижим ли Гретцки? Чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить 202 шайбы. Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает в конце следующего сезона. Но в том, что его продление - дело времени, сомнений почти нет. 14 января столичный клуб на пять лет продлил контракт с другим лидером команды - Никласом Бэкстрёмом.

На эту тему Прирожденный бомбардир. Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ

Овечкин не раз называл шведского хоккеиста лучшим партнером в карьере и другом. На то, что капитан "Вашингтона" останется в клубе надолго, намекнул и сам Бэкстрём. "Если я все правильно понимаю, Овечкин подпишет бумаги 2 июля", - сказал он в интервью официальному сайту НХЛ после подписания нового контракта. В случае подписания контракта на пять лет Овечкину для побития рекорда Гретцки нужно будет забрасывать в среднем чуть более 30 шайб за сезон. Самым низким показателем российского форварда за карьеру были 32 шайбы в сезоне-2010/11. Фактор возраста никто не отменял, но, глядя на статистику Овечкина, можно сказать, что он, как хорошее вино - с годами становится только лучше. После не самого удачного сезона-2016/17, когда капитан "Вашингтона" забросил 33 шайбы, многие уже начали списывать его со счетов. Но в следующем чемпионате он забросил 49 шайб и выиграл долгожданный Кубок Стэнли, а еще через год закончил регулярный чемпионат с 51 голом. Многолетний партнер Овечкина по "Вашингтону" Александр Семин не считает, что форварда нужно поздравлять после вхождения в десятку лучших снайперов НХЛ. "С Овечкиным мы регулярно общаемся, как и раньше. Когда он забьет 894 гола и обойдет Гретцки, тогда я его поздравлю, а не сейчас", - сказал Семин. "Любые рекорды устанавливаются для того, чтобы их побивать. Я считаю, что все возможно, Александру по силам превзойти Гретцки, думаю, что он как никто другой способен на это, чего я ему и желаю. Его уникальность в том, что это человек, который не останавливается на достигнутом и совершенствует свое мастерство. Он постоянно ставит перед собой самые высокие цели и старается их добиваться", - отметил Быков. Следующий матч Овечкин проведет в ночь на 30 января с "Нэшвиллом". Капитан "Вашингтона" второй год подряд отказался от участия в Матче звезд НХЛ для того, чтобы лучше подготовиться к заключительной части сезона, из-за чего по регламенту НХЛ будет вынужден пропустить одну встречу регулярного чемпионата (с "Монреалем" в ночь на 28 января). "Оставил все силы на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона", - сказал Овечкин пресс-службе НХЛ после матча с "Айлендерс". Достижения Овечкина Овечкин является лидером по количеству голов в НХЛ среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру. Из действующих игроков НХЛ ближайшим преследователем Овечкина является Патрик Марло (559 шайб в 1463 матчах), из россиян - Евгений Малкин (406 шайб в 1051 встрече).

За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий семь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). "Я не могу назвать Овечкина лучшим российским игроком в истории НХЛ. Были разные времена, трудно их сравнивать. Это будет неправильно по отношению к другим нашим игрокам, которые также сделали блестящую карьеру в НХЛ. Я бы сказал, что Овечкин - один из лучших игроков и из тех, кем мы гордимся", - подчеркнул Быков.

Career goal No. 690 for Alex Ovechkin (@ovi8) and he ties Mario Lemieux for 10th in all-time goals! pic.twitter.com/h9Kc80zwGj — NHL (@NHL) January 18, 2020