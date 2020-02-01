"Динамо" не покоряется Знарку. "Спартак" третий раз в сезоне проиграл команде Крикунова

По сравнению с прошлой встречей с рижским "Динамо" главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов произвел замену голкипера. Место на последнем рубеже занял Иван Бочаров, заменивший Александра Еременко. Главный тренер "Спартака" Олег Знарок неожиданно для многих оставил в запасе лидеров команды - нападающего Александра Хохлачева и защитника Патрика Херсли.

"Динамо" и "Спартак" подошли к личной встрече, имея в активе серии из трех побед. Красно-белые перед дерби имели четыре дня отдыха, в то время как динамовцы проводили две встречи. Для бело-голубых игра со "Спартаком" была третьей за последние пять дней.

Дмитрий Яшкин и Микс Индрашис набирают по 2 очка, Иван Бочаров отражает все 33 броска. @dynamo_ru побеждает в московском дерби со "Спартаком" в 3-й раз в текущем сезоне. #СПРДИН pic.twitter.com/mcbue9e78K

Несмотря на то что встреча была домашней для "Спартака", перед началом игры посол США в РФ Джон Салливан, появившийся на льду в форме "Вашингтона", отметил очередное достижение воспитанника "Динамо" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Минувшей ночью Овечкин вышел на восьмое место в списке снайперов НХЛ, достигнув отметки в 695 шайб. Салливан, а также олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Якушев произвели символическое вбрасывание .

Хозяева площадки, ведомые своими болельщиками, начали игру намного активнее и в первые минуты обрушили град бросков на ворота Бочарова. Динамовцы, которых тоже поддерживала немалая часть зрителей, справились со стартовым натиском и в первой же затяжной атаке открыли счет. Микс Индрашис переправил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека после броска Дмитрия Яшкина от синей линии. После этого красно-белые дважды не использовали численное преимущество.

"Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб - "Вашингтон". Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин - лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет", - отметил Салливан.

Посол США в РФ позже в общении с журналистами рассказал, что является давним поклонником советского и российского хоккея. Также он подчеркнул значимость достижений Овечкина и назвал его лучшим игроком мира.

Поворотный момент в игре наступил за две минуты до окончания первого периода. Нападающий "Спартака" Денис Кокарев оказался один практически перед пустыми воротами "Динамо", но вместо броска предпочел отдать передачу, которая была перехвачена. В ответной атаке гости забросили вторую шайбу усилиями Ивана Игумнова.

"Если честно, я сам не понял, что сделал, в ответной атаке сразу получили. Мне здорово отдали, сначала было неудобно бросать, а потом я уже перемудрил и потерял момент. Надо было сразу решать, согласен, что неправильно сыграл", - рассказал Кокарев.

Кокарев выступал за "Динамо" с 2010 по 2017 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе бело-голубых, которых тогда возглавлял Знарок. "Не знаю, почему Кокарев не стал бросать в пустые ворота, я и сам не понял. Игра с "Динамо", наверное, для него очень многое значит", - сказал главный тренер "Спартака".

"Решающий момент матча - когда Денис Кокарев не бросил в пустые ворота, а отдал на дальнюю штангу. Счет мог стать 1:1, но парень нарушил закон хоккея, и "Спартак" сразу же получил второй гол в свои ворота", - отметил Крикунов.

Хоккеисты "Спартака" второй период также начали агрессивно, но постепенно их атаки стали менее опасными. Динамовцы свои немногочисленные моменты использовали эффективнее. В середине матча Яшкин забросил третью шайбу в ворота "Спартака", а спустя пять минут Вячеслав Кулемин еще увеличил преимущество гостей. В третьем периоде бело-голубые уверенно довели дело до победы.

Яшкин снова обогнал Капризова

Яшкин занял единоличное первое место в списке снайперов регулярного чемпионата КХЛ, достигнув отметки в 26 голов и обогнав нападающего ЦСКА Кирилла Капризова (25 шайб). Чешский форвард повторил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате КХЛ. Столько же забросил швед Маттиас Вейнхандль в сезоне-2009/10, автором высшего достижением в истории "Динамо" является Александр Мальцев, который в чемпионате СССР сезона-1970/71 отметился 37 голами.

Первую шайбу в матче изначально записали на Яшкина, но позднее в протокол внесли изменения - автором гола назвали Индрашиса. "Без разницы, что первый гол переписали на Индрашиса, главное, что забили. У "Спартака" были какие-то шансы, но наш вратарь снова классно отыграл, спасибо ему. Думаю, что у всех в команде хороший настрой на "Спартак", с ними получаются боевые игры", - подчеркнул Яшкин.

"Слышал, что близок рекорд Вейнхандля. Любому человеку приятно бить рекорды. С Капризовым каждый день соревнуемся в гонке снайперов. Завтра вечером посмотрю, может быть, забил он или нет", - добавил он.

"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло московский "Спартак" и одержало пятую победу подряд над принципиальным соперником в матчах КХЛ. До этого шесть раз кряду сильнее оказывались красно-белые. Бывший тренер "Динамо" Олег Знарок, возглавляя "Спартак", пока не может обыграть бело-голубых. "Удачно складывается в этом сезоне со "Спартаком", до этого они больше побеждали, значит, мы сломали традицию", - отметил Бочаров.

Хоккеисты и главный тренер "Спартака" считают, что итоговый результат не отражает происходящее на льду. "Мы не смогли забить, хорошо сыграл их вратарь, где-то им повезло. У соперника особо и моментов не было, но в целом игра забудется, а счет останется. Легко говорить после матча, что надо было больше бросать и меньше улучшать позицию, но на льду хотелось сделать как лучше", - отметил нападающий Артем Федоров.

"Вратарь соперника неплохо сыграл. Думаю, что счет не по игре, мы неплохо играли, неплохо двигались. Реализация моментов была смазанной, все хотели довести до пустых ворот. Допустили ошибки в двух первых голах, но такой день бывает у каждой команды", - резюмировал Знарок.

Турнирное положение

Прервать неудачную серию матчей с "Динамо" хоккеисты "Спартака" попытаются 23 февраля, когда команды сойдутся уже на домашней площадке бело-голубых. "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах. "Спартак" располагается на пятой позиции с 68 очками в 54 встречах. Последняя личная встреча столичных команд в регулярном чемпионате может повлиять на расстановку сил перед плей-офф.

Попадание в четверку лучших команд конференции позволяет получить преимущество своей площадки в первом раунде. Динамовцы уже гарантировали себе участие в матчах за Кубок Гагарина, а красно-белые такую возможность упустили. В параллельном матче "Сочи", идущий на девятом месте, переиграл череповецкую "Северсталь" со счетом 5:4 и имеет теоретические шансы обойти "Спартак" по итогам регулярного чемпионата. Красно-белым для выхода в плей-офф необходимо набрать одно очко в следующих матчах или ждать потери баллов от "Сочи".

"Динамо" благодаря победе сравнялось по очкам с финским "Йокеритом" и по дополнительным показателям (количество побед в основное время) обогнало финскую команду. Однако "Йокерит" провел на игру меньше. "Динамо" и "Йокерит" еще сыграют между собой в регулярном чемпионате 17 февраля в Хельсинки. Теоретически бело-голубые могут претендовать и на вторую строчку, на которой находится СКА с 77 очками. "Спартак" же подпустил на расстояние четырех очков ярославский "Локомотив", который в субботу дома разгромил "Йокерит" со счетом 5:0.

Следующие матчи обе команды проведут 3 февраля. "Спартак" примет СКА, а "Динамо" - "Локомотив".

В других матчах игрового дня "Сибирь" переиграла минское "Динамо" (3:2), "Барыс" оказался сильнее "Авангарда" (4:3), магнитогорский "Металлург" уступил "Автомобилисту" (2:3), "Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" (2:0), а "Торпедо" разгромило "Северсталь" (5:0).