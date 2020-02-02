Новый спортдиректор "Динамо" заявил, что не будет вмешиваться в работу главного тренера

ТАСС, 2 февраля. Новый спортивный директор московского футбольного клуба "Динамо" Желько Бувач заявил, что не будет стараться оказывать влияние на деятельность главного тренера команды Кирилла Новикова. Об этом Бувач рассказал на клубном Youtube-канале "Динамо".

"У меня уже состоялся разговор с главным тренером "Динамо". Кирилл Новиков - молодой амбициозный специалист, с которым мы быстро нашли общие точки соприкосновения. Хотелось бы сказать, что тот футбол, в который будет играть команда, определяет главный тренер, я здесь только для того, чтобы помочь ему и дать некоторые советы", - сказал Бувач.