Новый спортдиректор "Динамо" заявил, что не будет вмешиваться в работу главного тренера

ТАСС, 2 февраля. Новый спортивный директор московского футбольного клуба "Динамо" Желько Бувач заявил, что не будет стараться оказывать влияние на деятельность главного тренера команды Кирилла Новикова. Об этом Бувач рассказал на клубном Youtube-канале "Динамо".
"У меня уже состоялся разговор с главным тренером "Динамо". Кирилл Новиков - молодой амбициозный специалист, с которым мы быстро нашли общие точки соприкосновения. Хотелось бы сказать, что тот футбол, в который будет играть команда, определяет главный тренер, я здесь только для того, чтобы помочь ему и дать некоторые советы", - сказал Бувач.
"Динамо" объявило о назначении 58-летнего Бувача на пост спортивного директора в субботу, ранее он не работал в этой должности. Бувач был помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в "Ливерпуле", покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.
"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".