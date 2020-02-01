Новый вектор. Бывший помощник Клоппа Бувач стал спортивным директором ФК "Динамо"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта со спортивным директором Желько Бувачем, который на протяжении 17 лет работал помощником нынешнего главного тренера английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Соглашение с 58-летним боснийским специалистом рассчитано на 2,5 года. Предыдущим спортивным директором был Роман Орещук, который покинул должность 11 октября 2019 года. По словам председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева, предметные переговоры с Бувачем клуб начал еще в конце 2019 года.

Бувач работал помощником Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации. Однако опыта работы спортивным директором у боснийца в карьере не было. За селекцию в штабе Клоппа отвечал другой его помощник Питер Кравиц. Бувач же помогал немецкому тренеру в тактическом плане. "Не знаю Бувача как спортивного директора, только как помощника Юргена Клоппа, раз руководство клуба приняло такое решение, значит, оно знает, что делает. Все когда-то бывает в первый раз. Знания и связи у него есть, футбол понимает - не зря был помощником у такого тренера. Хочется пожелать ему и "Динамо" удачи", - отметил в беседе с ТАСС Орещук. В последние годы спортивными директорами "Динамо" были отечественные специалисты - Дмитрий Галямин, Андрей Кобелев, Роман Орещук. К трансферной политике бело-голубых при них возникали большие вопросы - клуб отпускал бесплатно много игроков, при этом трансферы практически не приносили успехов. "Динамо" тратило большие деньги, но футболисты, приобретенные на них, надежд чаще не оправдывали и деградировали. Сейчас же столичный клуб идет другим путем. "Динамо" встает на новые рельсы Выбор Бувача не выглядит случайным, в команде на данный момент присутствует группа футболистов, хорошо владеющих немецким языком, - это Роман Нойштедтер, Максимиллиан Филипп и Дмитрий Скопинцев. К тому же балканские специалисты довольно быстро адаптируются в России из-за схожести менталитетов и зачастую задерживаются в стране надолго. Руководство "Динамо" неоднократно заявляло о больших амбициях клуба на ближайшее время и намерении вернуть его на лидирующие позиции в российском футболе. Кандидатура Бувача в этом плане выглядит интересной.

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