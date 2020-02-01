Новый вектор. Бывший помощник Клоппа Бувач стал спортивным директором ФК "Динамо"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта со спортивным директором Желько Бувачем, который на протяжении 17 лет работал помощником нынешнего главного тренера английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Соглашение с 58-летним боснийским специалистом рассчитано на 2,5 года.
Предыдущим спортивным директором был Роман Орещук, который покинул должность 11 октября 2019 года. По словам председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева, предметные переговоры с Бувачем клуб начал еще в конце 2019 года.
Бувач работал помощником Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.
Однако опыта работы спортивным директором у боснийца в карьере не было. За селекцию в штабе Клоппа отвечал другой его помощник Питер Кравиц. Бувач же помогал немецкому тренеру в тактическом плане.
"Не знаю Бувача как спортивного директора, только как помощника Юргена Клоппа, раз руководство клуба приняло такое решение, значит, оно знает, что делает. Все когда-то бывает в первый раз. Знания и связи у него есть, футбол понимает - не зря был помощником у такого тренера. Хочется пожелать ему и "Динамо" удачи", - отметил в беседе с ТАСС Орещук.
В последние годы спортивными директорами "Динамо" были отечественные специалисты - Дмитрий Галямин, Андрей Кобелев, Роман Орещук. К трансферной политике бело-голубых при них возникали большие вопросы - клуб отпускал бесплатно много игроков, при этом трансферы практически не приносили успехов. "Динамо" тратило большие деньги, но футболисты, приобретенные на них, надежд чаще не оправдывали и деградировали. Сейчас же столичный клуб идет другим путем.
"Динамо" встает на новые рельсы
Выбор Бувача не выглядит случайным, в команде на данный момент присутствует группа футболистов, хорошо владеющих немецким языком, - это Роман Нойштедтер, Максимиллиан Филипп и Дмитрий Скопинцев. К тому же балканские специалисты довольно быстро адаптируются в России из-за схожести менталитетов и зачастую задерживаются в стране надолго. Руководство "Динамо" неоднократно заявляло о больших амбициях клуба на ближайшее время и намерении вернуть его на лидирующие позиции в российском футболе. Кандидатура Бувача в этом плане выглядит интересной.
"Бувач - очень солидный, понимает жизнь и свое дело. Он всегда был очень спокойным и конкретным, старался не выделяться. Его назначение - работа на перспективу? Все клубы хотят добиваться большего, развиваться, как и "Динамо"; конечно, то, что есть сейчас, важно, но нельзя забывать, что работа здесь и сейчас дает плоды в будущем", - сказал ТАСС бывший партнер Бувача по "Майнцу", отец полузащитника "Динамо" и сборной России Романа Нойштедтера Петр Нойштедтер.
Помощники великих тренеров, к которым, безусловно, относится Клопп, как правило, либо остаются с ними до конца карьеры, либо начинают свою в качестве главных тренеров. Бувач в "Ливерпуле" не работал уже больше года и за это время вполне мог возглавить одну из команд немецкого чемпионата, но выбрал третий путь. Решение боснийца выглядит взвешенным, а у болельщиков "Динамо" есть основания на новые надежды и успехи и верить в то, что клуб наконец-то встанет на правильные рельсы. Проблемой является тот факт, что трансферное окно в России давно открыто, и "Динамо" уже сделало два приобретения - защитника Скопинцева и нападающего Николая Комличенко.
До 22 февраля у Бувача будет время на другие серьезные трансферы, в которых ему могут помочь солидные связи и знание европейского футбола. "Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, позитивным - умением добиваться успешных результатов в командах, совершенно разных по стилю, духу и задачам. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут "Динамо" не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития Академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд. Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями", - отметил Соловьев.
"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы, 20-м туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".