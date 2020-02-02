"Бостон" разгромил "Миннесоту" в матче НХЛ. Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 2 февраля. "Бостон" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Тори Круг (13-я и 25-я минуты), Брэд Маршанд (26), Давид Пастрняк (36), Андерс Бьорк (58) и Джеймс Дебраск (59). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (55).

Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным лидером по этому показателю. У российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина на счету 37 шайб.

"Бостон" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. "Миннесота" расположилась на 12-й строчке на Западе с 52 очками в 51 встрече.

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