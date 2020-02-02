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НХЛ

"Бостон" разгромил "Миннесоту" в матче НХЛ. Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 6:1
Описание
© AP Photo/Hannah Foslien

ТАСС, 2 февраля. "Бостон" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Тори Круг (13-я и 25-я минуты), Брэд Маршанд (26), Давид Пастрняк (36), Андерс Бьорк (58) и Джеймс Дебраск (59). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (55).

Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным лидером по этому показателю. У российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина на счету 37 шайб.

"Бостон" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. "Миннесота" расположилась на 12-й строчке на Западе с 52 очками в 51 встрече.

Другие результаты дня:

  • "Нью-Джерси" - "Даллас" - 2:3 ОТ;
  • "Нэшвилл" - "Вегас" - 0:3. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков и сделал 59-й шатаут в карьере. По этому показателю он делит 18-е место в истории НХЛ с российским вратарем Евгением Набоковым;
  • "Аризона" - "Чикаго" - 2:3 Б.
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