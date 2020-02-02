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НХЛ

Шайба Кучерова и передача Сергачева принесли "Тампе" победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Никита Кучеров AP Photo/Josie Lepe
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Josie Lepe

ТАСС, 2 февраля. "Тампа" одержала победу над "Сан-Хосе" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (25-я минута), Никита Кучеров (58) и Ондржей Палат (60). В эпизоде с первым голом одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачев. Кучеров в текущем сезоне набрал 61 (24 гола + 37 передач) очко, в активе Сергачева 26 (7+19) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" занимает четвертое место, набрав в 52 матчах 69 очков, "Сан-Хосе" на Западе с 48 очками после 53 игр идет 13-м.

В следующем матче "Тампа" примет "Вегас", "Сан-Хосе" в гостях сыграет с "Калгари". Обе встречи пройдут 5 февраля.

В другом матче "Анахайм" в гостях обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.

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