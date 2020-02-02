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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт отметила стабильность саночницы Ивановой и рада ее возвращению в лидеры Кубка мира

Россиянка на этапе в Оберхофе заняла второе место, что позволило ей вновь возглавить общий зачет
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что в текущем сезоне лидер женской команды Татьяна Иванова стабильна как никогда, за счет чего сумела после этапа в немецком Оберхофе вернуть себе лидерство в общем зачете Кубка мира. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

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Иванова в Оберхофе заняла второе место, уступив представительнице Германии Анне Беррайтер 0,040 секунды, третье место заняла американка Саммер Бритчер (+0,104). Второе место позволило ей вновь возглавить общий зачет Кубка мира.

"Конечно, немного обидно, что Таня осталась в шаге от своей первой личной победы на этапе Кубка мира в Оберхофе, - сказала Гарт. - Но очень рада, что ей опять удалось возглавить общий зачет Кубка мира. Иванова в этом сезоне как никогда стабильна, за исключением декабрьского этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) она неизменно занимает призовые места в личных гонках".

"Довольна я выступлением и других наших девчонок: Виктория Демченко сегодня стала пятой и сохраняет за собой третью позицию в общем зачете Кубка мира, хорошо показала себя и Катникова, которая пока идет пятой в Кубке мира. Сегодня нас еще ждет эстафета, где мы также вправе ждать от своих спортсменов медалей. А затем начнется подготовка к главному старту сезона: домашнему для нас чемпионату мира в Сочи", - заключила глава ФССР.

В активе 28-летней Ивановой 822 балла, второй идет немка Юлия Таубиц (810), третьей - Демченко (592). Для Ивановой этот результат стал лучшим в карьере на трассе в Оберхофе, до этого она становилась третьей в 2017 году.

Иванова является чемпионкой мира (2019) и серебряным призером Олимпийских игр - 2014 в эстафете. Также она четыре раза становилась чемпионкой Европы в одиночных заездах (2010, 2012, 2018, 2020) и два раза - победительницей европейских первенств в эстафете (2012, 2018). Чемпионат мира в Сочи пройдет с 14 по 16 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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