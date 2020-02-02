Южный: победа Джоковича на Australian Open не стала неожиданностью

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты выполнили программу минимум на Открытом чемпионате Австралии, а победа серба Новака Джоковича не стала сенсацией. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка Дэвиса, победитель 10 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Михаил Южный.

В воскресенье Джокович обыграл австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, имевшего второй номер посева, 26-летний Тим был посеян на турнире под пятым номером.

"Победа Джоковича не удивила. Человек не раз выигрывал турниры Большого шлема, в частности Австралию. Поэтому тут нет сенсации", - сказал Южный.

Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019, 2020), что является рекордным показателем, вторым по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии идет швейцарец Роджер Федерер (6), которого он обыграл в полуфинале турнира. Серб ни разу не проигрывал в финалах Australian Open.

Даниил Медведев и Андрей Рублев дошли до четвертого раунда турнира, Карен Хачанов уступил в третьем. "Все ребята сражались, уступили в борьбе. Конечно, каждый мог пройти дальше при определенном стечении обстоятельств. Но определенный минимум Медведев, Хачанов и Рублев выполнили. Кого они были явно сильнее на бумаге, тех обыграли. Но у нас же все требуют побед и минимум финалов от теннисистов, считают, что только так и должно быть", - сказал Южный.

Кубок сербу вручил победитель турнира 2005 года россиянин Марат Сафин, победа позволит Джоковичу вернуться на первое место в рейтинге АТР, обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.