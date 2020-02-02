"Автомобилист" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Куньлуня" от ЦСКА

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результат встречи, прошедшей в ЛДС ЦСКА в Москве, позволил екатеринбургскому "Автомобилисту" гарантировать себе место в плей-офф.

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Шайбы забросили Марио Кемпе (25-я минута), Максим Шалунов (37) и Михаил Григоренко (45). Форвард ЦСКА Антон Слепышев сделал результативную передачу и продлил результативную серию до 13 матчей.

Матч в декабре был перенесен из Китая в Россию в связи с празднованием в КНР Нового года. Последняя домашняя встреча "Куньлуня" в регулярном чемпионате также состоится на территории России: матч с рижским "Динамо" 24 февраля пройдет в Новосибирске в связи со вспышкой на территории Китая пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл "Куньлунь" со счетом 3:0, пекинская команда не может победить в КХЛ на протяжении четырех встреч. "Куньлунь" в турнирной таблице Восточной конференции занимает седьмое место с 57 очками в 57 матчах. После этого поражения "Куньлунь" за пять матчей до конца регулярного чемпионата потерял шансы опередить екатеринбургский "Автомобилист" (69), что позволит российской команде не опуститься ниже восьмой строчки.

ЦСКА, первым обеспечивший себе участие в Кубке Гагарина, лидирует на Западе с 84 очками в 55 играх. В следующем матче ЦСКА сыграет 11 февраля дома с нижегородским "Торпедо", "Куньлунь" в тот же день в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".

Владивостокский "Адмирал" в другой встрече дня обыграл по буллитам на своей площадке уфимский "Салават Юлаев" (4:3).