Повелитель Зеленого континента. Джокович в рекордный восьмой раз выиграл Australian Open

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, завершился победой сербского теннисиста Новака Джоковича в мужском одиночном разряде. В напряженном пятисетовом матче он переиграл австрийца Доминика Тима, в рекордный восьмой раз в карьере завоевав титул на Australian Open. Ближайшим преследователем Джоковича по количеству побед в Австралии является швейцарец Роджер Федерер (6), которого он обыграл в полуфинале, у женщин 11 раз турнир выигрывала австралийка Маргарет Корт.

На эту тему Южный: победа Джоковича на Australian Open не стала неожиданностью

Встреча против Тима, завершившаяся со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4, продолжалась 3 часа 59 минут. Как признался ТАСС четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии (2008) Михаил Южный, победы Джоковича в Австралии уже не удивляют: "Человек не раз выигрывал турниры серии Большого шлема, в частности Австралию, поэтому тут нет сенсации". Джокович доминирует на Открытом чемпионате Австралии (он побеждал на турнире в 2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019 и 2020 году), помимо него, восемь и более побед на одном турнире серии Большого шлема у мужчин одержали испанец Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате Франции (12) и Федерер на Уимблдоне (8). При этом Джокович выиграл все финальные матчи на Открытом чемпионате Австралии. Победа в Мельбурне стала для Джоковича 17-й на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю у мужчин лидирует Федерер (20), вторым идет Надаль (19). Свой первый титул на турнирах серии Большого шлема Джокович также завоевал в Австралии (2008). Джокович в четвертый раз в карьере выиграл пятый сет в финале турнира серии Большого шлема, единственное поражение он потерпел от британца Энди Маррея в финале Открытого чемпионата США 2012 года. Во время церемонии награждения Джокович, чемпионский кубок которому вручал победитель Australian Open 2005 года россиянин Марат Сафин, отдал должное сопернику, признав, что не за горами день, когда Тим завоюет титул на турнире серии Большого шлема. "Поздравляю Доминика с невероятным турниром, был сложный матч, немного не повезло, но ты был близок к победе. У тебя будет еще время, ты завоюешь несколько титулов Большого шлема. Выражаю уважение семье Доминика и его команде, вы потрясающие люди, удачи вам, хочу также поблагодарить мою команду, семью, брата, который приехал сюда, и мы хорошо провели время", - заявил Джокович.

Призовой фонд Australian Open составил $49,1 млн, Джокович заработал $4,12 млн, Тим - $2,06 млн. Для 26-летнего Тима этот финал стал третьим на турнирах серии Большого шлема, до этого он дважды проиграл на Открытом чемпионате Франции (2018, 2019) Надалю. Дань памяти Коби Брайанту В понедельник Джокович вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Держа в руках кубок, серб признался, что несмотря на его личные успехи, 2020 год начался трагически. "С самого начала года происходят ужасные вещи: лесные пожары в Австралии, конфликты в разных частях мира. В катастрофе погиб вместе с дочкой Коби Брайант, который был мне близок, был для меня наставником. Думаю, что это напоминание нам всем быть вместе больше, чем когда-либо, сложно жить без семьи и близких людей", - признался Джокович.