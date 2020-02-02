Повелитель Зеленого континента. Джокович в рекордный восьмой раз выиграл Australian Open

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, завершился победой сербского теннисиста Новака Джоковича в мужском одиночном разряде. В напряженном пятисетовом матче он переиграл австрийца Доминика Тима, в рекордный восьмой раз в карьере завоевав титул на Australian Open. Ближайшим преследователем Джоковича по количеству побед в Австралии является швейцарец Роджер Федерер (6), которого он обыграл в полуфинале, у женщин 11 раз турнир выигрывала австралийка Маргарет Корт.
Встреча против Тима, завершившаяся со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4, продолжалась 3 часа 59 минут. Как признался ТАСС четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии (2008) Михаил Южный, победы Джоковича в Австралии уже не удивляют: "Человек не раз выигрывал турниры серии Большого шлема, в частности Австралию, поэтому тут нет сенсации". Джокович доминирует на Открытом чемпионате Австралии (он побеждал на турнире в 2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019 и 2020 году), помимо него, восемь и более побед на одном турнире серии Большого шлема у мужчин одержали испанец Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате Франции (12) и Федерер на Уимблдоне (8). При этом Джокович выиграл все финальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
Победа в Мельбурне стала для Джоковича 17-й на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю у мужчин лидирует Федерер (20), вторым идет Надаль (19). Свой первый титул на турнирах серии Большого шлема Джокович также завоевал в Австралии (2008). Джокович в четвертый раз в карьере выиграл пятый сет в финале турнира серии Большого шлема, единственное поражение он потерпел от британца Энди Маррея в финале Открытого чемпионата США 2012 года.
Во время церемонии награждения Джокович, чемпионский кубок которому вручал победитель Australian Open 2005 года россиянин Марат Сафин, отдал должное сопернику, признав, что не за горами день, когда Тим завоюет титул на турнире серии Большого шлема. "Поздравляю Доминика с невероятным турниром, был сложный матч, немного не повезло, но ты был близок к победе. У тебя будет еще время, ты завоюешь несколько титулов Большого шлема. Выражаю уважение семье Доминика и его команде, вы потрясающие люди, удачи вам, хочу также поблагодарить мою команду, семью, брата, который приехал сюда, и мы хорошо провели время", - заявил Джокович.
Призовой фонд Australian Open составил $49,1 млн, Джокович заработал $4,12 млн, Тим - $2,06 млн.
Для 26-летнего Тима этот финал стал третьим на турнирах серии Большого шлема, до этого он дважды проиграл на Открытом чемпионате Франции (2018, 2019) Надалю.
Дань памяти Коби Брайанту
В понедельник Джокович вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Держа в руках кубок, серб признался, что несмотря на его личные успехи, 2020 год начался трагически. "С самого начала года происходят ужасные вещи: лесные пожары в Австралии, конфликты в разных частях мира. В катастрофе погиб вместе с дочкой Коби Брайант, который был мне близок, был для меня наставником. Думаю, что это напоминание нам всем быть вместе больше, чем когда-либо, сложно жить без семьи и близких людей", - признался Джокович.
Тим поздравил Джоковича и заявил, что надеется взять реванш у Джоковича. "Хочу поздравить Новака и всю его команду, это удивительное достижение, - сказал Тим. - Ты и два других парня (испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер - прим. ТАСС) вывели мужской теннис на новый уровень. Я счастлив и горжусь тем, что могу соревноваться в одно время с вами".
"Сегодня мне чуть-чуть не хватило, но я надеюсь, что возьму реванш. Я чувствовал невероятную поддержку по ходу всего Открытого чемпионата Австралии, спасибо всем, кто приходит на турнир и кто его организует", - добавил теннисист.
Ранее серб четырежды возглавлял рейтинг ATP и в общей сложности провел 275 недель в ранге первой ракетки мира (лидер - Федерер, возглавлявший рейтинг в течение 310 недель, вторым идет американец Пит Сампрас - 286 недель), Федерер и Джокович по пять раз заканчивали сезон во главе рейтинга (лидер - Сампрас, который шесть раз оставался на первом месте рейтинга по окончании сезона).
Ранее в воскресенье американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери одержали победу над австралийцами Максом Пёрселлом и Люком Сэвиллом в финальном матче в парном разряде. В субботу состоялся финал в женском одиночном разряде, американка русского происхождения София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу и впервые в карьере выиграла титул на турнире серии Большого шлема.
Выступление россиян
Тим в обновленном рейтинге АТР поднимется на четвертое место и обойдет россиянина Даниила Медведева. По словам Южного, несмотря на то, что никто из россиян не преодолел барьер четвертого круга, критиковать теннисистов не за что. "Все ребята сражались, уступили в борьбе, конечно, каждый мог пройти дальше при определенном стечении обстоятельств, но определенный минимум Медведев, Хачанов и Рублев выполнили. Кого они были явно сильнее на бумаге, тех обыграли, но у нас же все требуют побед и минимум финалов от теннисистов, считают, что только так и должно быть", - сказал Южный.
Медведев и Рублев дошли до четвертого раунда турнира, уступив швейцарцу Стэну Вавринке и Александру Звереву из Германии соответственно. Карен Хачанов проиграл в третьем круге австралийцу Нику Кирьосу.