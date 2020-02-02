"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в НХЛ. Овечкин прервал голевую серию

В составе победителей шайбы забросили Сэм Лафферти (12-я минута), Патрик Хёрнквист (13), Доминик Симон (32) и Брэндон Танев (58). У проигравших отличились Ларс Эллер (11, 58) и Евгений Кузнецов (46).

Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей, в которых он забросил 11 шайб, в том числе сделал два хет-трика. На счету форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина одна голевая передача, всего в сезоне в его активе 54 (16+38) очка. У Кузнецова - 45 (18+27) очков. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел 500-й матч в НХЛ.

Овечкин и капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби в 50-й раз сыграли друг против друга в НХЛ. На счету Кросби в этих матчах 101 (37+64) очко, у Овечкина - 84 (45+39), один раз канадец сумел оформить хет-трик, россиянин дважды забивал три шайбы в одном матче.

Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов прервал победную серию из 11 матчей, он является третьим вратарем-новичком, который одержал более десяти побед кряду, столько же в активе Джорджа Хэйнсворта (сезон-1926/27). Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Россу Бруксу, который с 31 октября 1973 года по 28 февраля 1974 года победил в 14 матчах подряд.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах. "Вашингтон" лидирует на Востоке, имея в активе 75 очков после 53 встреч. В следующем матче "Питтсбург" 7 февраля в гостях сыграет с "Тампой", а "Вашингтон" двумя днями ранее на домашней площадке примет "Лос-Анджелес".