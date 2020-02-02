{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в НХЛ. Овечкин прервал голевую серию

Одну из шайб в составе столичной команды забросил Евгений Кузнецов
Александр Овечкин и Сидни Кросби AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин и Сидни Кросби
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 2 февраля. "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сэм Лафферти (12-я минута), Патрик Хёрнквист (13), Доминик Симон (32) и Брэндон Танев (58). У проигравших отличились Ларс Эллер (11, 58) и Евгений Кузнецов (46).

На эту тему
Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей, в которых он забросил 11 шайб, в том числе сделал два хет-трика. На счету форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина одна голевая передача, всего в сезоне в его активе 54 (16+38) очка. У Кузнецова - 45 (18+27) очков. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел 500-й матч в НХЛ. 

Овечкин и капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби в 50-й раз сыграли друг против друга в НХЛ. На счету Кросби в этих матчах 101 (37+64) очко, у Овечкина - 84 (45+39), один раз канадец сумел оформить хет-трик, россиянин дважды забивал три шайбы в одном матче.

Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов прервал победную серию из 11 матчей, он является третьим вратарем-новичком, который одержал более десяти побед кряду, столько же в активе Джорджа Хэйнсворта (сезон-1926/27). Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Россу Бруксу, который с 31 октября 1973 года по 28 февраля 1974 года победил в 14 матчах подряд.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах. "Вашингтон" лидирует на Востоке, имея в активе 75 очков после 53 встреч. В следующем матче "Питтсбург" 7 февраля в гостях сыграет с "Тампой", а "Вашингтон" двумя днями ранее на домашней площадке примет "Лос-Анджелес".

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Фигуристы Забияко и Энберт приняли участие в благотворительной акции на ВДНХ
Спортсмены вместе другими членами команды их тренера Нины Мозер дали мастер-класс участникам вечера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС