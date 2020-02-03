Федор Емельяненко заявил, что не планирует ездить в США на подготовку к боям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не планирует ездить в США на подготовку перед поединками. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Многие говорят, что нужно поехать куда-то, но никто не говорит о конкретных пробелах в моей технике, - сказал Емельяненко. - Никто не говорит: "У Федора отстают руки, он не может бороться, перестал передвигаться на ногах". Нет конкретики, просто - "надо поехать туда или сюда", а зачем?".

"У меня замечательные тренеры, которые прошли со мной всю мою спортивную жизнь. Владимир Михайлович Воронов так и вовсе знает меня с 11 лет. Можно, конечно, поехать и посмотреть, как тренируются в США. Но ребята, которые там тренировались, говорят, что ничего нового там нет, только спарринг-партнеры другие - это да", - добавил боец.

Емельяненко готовится к боям в Старом Осколе (Белгородская область) или Нидерландах под руководством тренеров Владимира Воронова и Александра Мичкова. Также в команду входит специалист из Нидерландов Питер Тайссе.