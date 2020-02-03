Нурмагомедов надеется, что его бой с Фергюсоном не сорвется в пятый раз

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов надеется, что его бой с американцем Тони Фергюсоном не сорвется в очередной раз. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Махачкале.

Нурмагомедов в ночь на 19 апреля встретится с Фергюсоном в бою за чемпионский пояс в легком весе, поединок пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине. Первоначально бойцы должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.

"Это жесткий вид спорта, но, надеюсь, что ничего не отменится, - сказал Нурмагомедов. - Бой с Тони - очень важный для моей карьеры, для моего наследия".

На вопрос журналистов, является ли бой с Фергюсоном для Нурмагомедова самым сложным в карьере, он сказал: "Только после боя сможем ответить на этот вопрос. Я считаю, что я больше на подъеме, чем Фергюсон. На бумаге - это самое сложное испытание для меня".