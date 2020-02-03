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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA призывает провести публичное слушание в CAS по делу РУСАДА

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил, что спор должен проходить в открытом режиме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли EPA/VALENTIN FLAURAUD
Описание
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли
© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 4 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о проведении публичного слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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"Расследования WADA в отношении России, а также последний случай признания РУСАДА несоответствующим [кодексу WADA] вызвали огромный интерес во всем мире, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - По мнению WADA и многих других заинтересованных сторон, этот спор в CAS должен проходить в открытом режиме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

9 января WADA уведомило CAS о споре с РУСАДА, поскольку национальное агентство не согласилось с решением лишить его статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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