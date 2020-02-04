Гретцки отметил снайперские качества Овечкина

ТАСС, 4 февраля. Лучший бомбардир и снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки выделил качества, за счет которых российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину удается регулярно забрасывать шайбы. Комментарий Гретцки приводит пресс-служба НХЛ.

Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

В январе Овечкин вышел на восьмое место в списке снайперов НХЛ, достигнув отметки в 695 шайб. В снайперской гонке сезона Овечкин с 37 шайбами идет вторым, уступая форварду "Бостона" Давиду Пастрняку (38).

"Все видят, как он открывается в зоне. Все знают, что шайба пойдет туда, и каким-то образом передача проходит, а Овечкин не промахивается. Они [игроки "Вашингтона"] хорошо сыграны, Бекстрём знает, что он создает моменты, а Овечкин забивает", - сказал Гретцки.

В активе Гретцки 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина является канадец Майк Гартнер (708).