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НХЛ

Гретцки отметил снайперские качества Овечкина

В январе россиянин вышел на восьмое место в списке снайперов НХЛ, достигнув отметки в 695 шайб

ТАСС, 4 февраля. Лучший бомбардир и снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки выделил качества, за счет которых российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину удается регулярно забрасывать шайбы. Комментарий Гретцки приводит пресс-служба НХЛ.

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В январе Овечкин вышел на восьмое место в списке снайперов НХЛ, достигнув отметки в 695 шайб. В снайперской гонке сезона Овечкин с 37 шайбами идет вторым, уступая форварду "Бостона" Давиду Пастрняку (38).

"Все видят, как он открывается в зоне. Все знают, что шайба пойдет туда, и каким-то образом передача проходит, а Овечкин не промахивается. Они [игроки "Вашингтона"] хорошо сыграны, Бекстрём знает, что он создает моменты, а Овечкин забивает", - сказал Гретцки.

В активе Гретцки 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина является канадец Майк Гартнер (708).

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