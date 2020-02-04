Вяльбе считает, что Большунова рано поздравлять с победой в общем зачете Кубке мира

Главный преследователь Большунова в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца. Во вторник норвежец поздравил Большунова с победой в общем зачете.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Александра Большунова не стоит заранее поздравлять с победой в общем зачете Кубка мира. Такое мнение Вяльбе высказала ТАСС во вторник.

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"Никогда не поздравляли никого заранее, борьба продолжается. Не знаю, во что играл Клебо и что он сломал, но спортсмен такого уровня будет бороться до самого конца. А это поздравление - больше какая-то психологическая уловка. Я желаю ему скорейшего выздоровления, ведь соревнования тогда и становятся интересными, когда борются сильнейшие", - сказала Вяльбе.

Этап в Фалуне пройдет с 8 по 9 февраля. Помимо Фалуна, в календаре Кубка мира еще десять этапов.

"Безусловно, шансы Саши на победу в общем зачете Кубка мира очень высоки, но еще очень много этапов впереди. Большой скандинавский тур, заокеанские гонки, очень много спринтов. До последней гонки, ну или хотя бы за две-три гонки до окончания, вряд ли стоит кого-то начинать поздравлять. Но мы, конечно, молимся за победу Большунова", - заключила собеседница ТАСС.

Клебо является трехкратным победителем Олимпийских игр, также на его счету три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, дважды он становился победителем Кубка мира. В текущем сезоне 23-летний норвежец занимает второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 1222 очка и уступая россиянину Александру Большунову (1457).