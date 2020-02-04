{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе считает, что Большунова рано поздравлять с победой в общем зачете Кубке мира

Главный преследователь россиянина в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропустит предстоящий этап в Фалуне из-за перелома пальца
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Александра Большунова не стоит заранее поздравлять с победой в общем зачете Кубка мира. Такое мнение Вяльбе высказала ТАСС во вторник.

Главный преследователь Большунова в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца. Во вторник норвежец поздравил Большунова с победой в общем зачете.

На эту тему
Российский лыжник Большунов стал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

"Никогда не поздравляли никого заранее, борьба продолжается. Не знаю, во что играл Клебо и что он сломал, но спортсмен такого уровня будет бороться до самого конца. А это поздравление - больше какая-то психологическая уловка. Я желаю ему скорейшего выздоровления, ведь соревнования тогда и становятся интересными, когда борются сильнейшие", - сказала Вяльбе.

Этап в Фалуне пройдет с 8 по 9 февраля. Помимо Фалуна, в календаре Кубка мира еще десять этапов.

"Безусловно, шансы Саши на победу в общем зачете Кубка мира очень высоки, но еще очень много этапов впереди. Большой скандинавский тур, заокеанские гонки, очень много спринтов. До последней гонки, ну или хотя бы за две-три гонки до окончания, вряд ли стоит кого-то начинать поздравлять. Но мы, конечно, молимся за победу Большунова", - заключила собеседница ТАСС.

Клебо является трехкратным победителем Олимпийских игр, также на его счету три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, дважды он становился победителем Кубка мира. В текущем сезоне 23-летний норвежец занимает второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 1222 очка и уступая россиянину Александру Большунову (1457).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Шведские хоккейные игры
Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх
Его ассистентами назначены Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС