ФК "Тамбов" проведет домашние матчи весенней части чемпионата на арене "Нижний Новгород"

ТАСС, 4 февраля. Футбольный клуб "Тамбов" после зимнего перерыва продолжит выступление в чемпионате России в премьер-лиге на арене "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги. Домашней ареной команды в первой части сезона-2019/20 был стадион "Мордовия-Арена" в Саранске вместимостью почти 45 000 зрителей. Стадион "Нижний Новгород", как и "Мордовия-Арена", принимал матчи чемпионата мира - 2018 и рассчитан на 45 000 человек.

"Своих соперников по весенней части чемпионата наша команда теперь будет принимать в Нижнем Новгороде на одноименном ультрасовременном стадионе. "Тамбову" предстоит провести на арене "Нижний Новгород" пять домашних матчей: с "Рубином", "Крыльями Советов", "Зенитом", "Ахматом" и "Сочи", - сообщает пресс-служба.

"Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики и заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске", - добавила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

Первый после зимнего перерыва домашний матч чемпионата "Тамбов" проведет 1 марта против "Рубина". "Тамбов" после 19 туров находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.