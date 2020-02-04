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Шведские хоккейные игры

Роман Ротенберг: задача россиян на Шведских хоккейных играх - побеждать в каждом матче

Шведский этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Перед сборной России по хоккею на Шведских играх поставлена задача побеждать в каждой встрече. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной Роман Ротенберг.

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Шведские игры пройдут с 6 по 9 февраля, в составе сборной России выступят шесть игроков, выступавших за молодежную сборную на последнем чемпионате мира.

"Наши задачи не меняются. Мы всегда говорим о том, что готовы побеждать в каждой игре. Мы планируем доминировать, играть первым номером, то есть путем, который был намечен молодежной сборной и юношеской командой на Играх, играть в хоккей будущего", - сказал Ротенберг.

Россияне 6 февраля проведут вынесенный матч в Хельсинки против команды Финляндии (начало - 19:30 мск), 8 февраля встретятся со шведами (18:15), 9 февраля - с чехами (14:15).

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Шведские хоккейные игры
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