"Торпедо" может провести заключительный матч сезона в ФНЛ на "Открытие-Арене"

В первой части сезона "Торпедо" проводило домашние матчи на стадионе "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова. По окончании 2019 года построенная в 1959 году арена была закрыта на реконструкцию. Работы по модернизации стадиона "Торпедо" начнутся во втором квартале 2020 года. После их завершения вместимость арены увеличится с 13 450 до 15 076 мест.

В весенней части сезона ФНЛ "Торпедо" предстоит провести 13 матчей, только четыре из которых будут домашними. Предварительно игры автозаводцев против волгоградского "Ротора", нижнекамского "Нефтехимика", московского "Спартака-2" и воронежского "Факела" должны состояться 29 марта, 18 апреля, а также 2 и 16 мая. Последняя из этих встреч пройдет в рамках заключительного, 38-го тура первенства ФНЛ - в нем согласно регламенту все игры должны начинаться в одно время.

"У нас во второй части сезона четыре домашних матча, - сказала Еленцева. - Три из них мы будем играть на Малой спортивной арене "Лужники". Последний матч пока под вопросом, потому что наиболее вероятное развитие событий - нам не разрешат играть его там".

"Все-таки Малая спортивная арена "Лужники" - это в первую очередь домашний стадион "Чертаново", также нас не разведут по времени, потому что согласно регламенту матчи должны проходить в одно время (в 38-м туре "Чертаново" на своем поле предстоит сыграть с "Чайкой" из села Песчанокопское Ростовской области - прим. ТАСС), - пояснила президент "Торпедо". - Поэтому мы должны найти альтернативу. Мы рассматриваем и "Открытие-Арену", и "Арену-Химки", но пока этот вопрос не решен".

Турнирное положение "Торпедо"

"Торпедо" после 25 туров первенства ФНЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Отставание от занимающего первую строчку волгоградского "Ротора" составляет одно очко.

В сезоне-2019/20 "Торпедо" уже провело один домашний матч на "Открытие-Арене" - встречу против "Нижнего Новгорода", завершившуюся победой гостей со счетом 2:0, посетили 1212 зрителей. Также автозаводцы играли на этой арене против "Спартака-2", одержав победу со счетом 3:2. За игрой с трибун домашнего стадиона клуба премьер-лиги наблюдали 6233 человека. Вместимость стадиона, принявшего четыре матча Кубка конфедераций 2017 года и пять игр чемпионата мира 2018 года, составляет 45 360 человек.