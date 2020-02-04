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Летние олимпийские виды спорта

Тедеев: cборная России по вольной борьбе рассчитывает на четыре золотые медали на ЧЕ

Главный тренер команды отметил, что все борцы находятся в хорошей форме
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе провела отличный сбор перед чемпионатом Европы и нацелена завоевать в Риме четыре золотые медали. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

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Во вторник Тедеев огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в Риме с 10 по 16 февраля. В него вошли Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Балдан Цыжипов (свыше 125 кг). В настоящее время борцы находятся на подготовительном сборе на учебно-тренировочной базе "Новогорск".

"Мы провели отличный сбор, все в хорошей спортивной форме, обошлись без травм, так что все в порядке, - рассказал Тедеев. - Медальный план? Медалей чем больше, тем лучше, но, думаю, на четыре золотые медали в Риме мы можем рассчитывать".

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Летние олимпийские виды спорта
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