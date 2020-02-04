Власти Санкт-Петербурга ожидают, что около 1 млн человек посетит город во время ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга считают, что примерно 1 млн человек посетит город во время чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. В 2018 году город принял семь игр чемпионата мира.

"В период проведения чемпионата мира нас посетили около 1 млн болельщиков, - сказал Кириллов. - Думаю, что в период чемпионата Европы будет примерно такая же цифра".

Одна из фан-зон во время чемпионата Европы будет расположена на Дворцовой площади, как заявил в декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, там можно будет посмотреть трансляции четвертьфинальных, полуфинальных и финального матча, которые состоятся в других городах. "С 3 по 12 июля будет зона просмотра матчей на Дворцовой площади. Она будет сделана в усеченном плане и сможет принять до 15 тыс. болельщиков", - пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Главная фан-зона будет расположена на Конюшенной площади.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.