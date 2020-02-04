Оргкомитет российской части Евро-2020 ждет аншлага на матчах турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ожидает, что на четырех матчах турнира в Санкт-Петербурге будет аншлаг. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на арене состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

"Убежденность в том, что матчи пройдут на высоком уровне, конечно есть, - сказал Сорокин. - Город хорошо подготовился. Санкт-Петербург находится в числе лидеров по конкурсу на один билет. У нас есть уверенность, что пустых мест на стадионе не будет".

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского "Зенита", на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.