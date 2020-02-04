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Сборные по хоккею

Юрзинов-старший назвал своей гордостью включение Яшина в Зал славы IIHF

По мнению известного тренера, Алексей Яшин является примером для молодежи

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов - старший считает своей гордостью включение его подопечного по московскому "Динамо" и сборной России Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение Юрзинов-старший высказал ТАСС.

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Во вторник пресс-служба IIHF объявила о том, что Яшин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году.

"Это мой друг, капитан сборной страны, который никогда не отказывался играть за нее. Мы всю жизнь с ним проработали, это моя гордость, горжусь тем, что его включили в Зал славы. Это признание всех его успехов, но это нужно было сделать раньше, этот парень заслуживает самых больших наград. Он прекрасен еще и как личность, пример для молодежи", - заявил Юрзинов.

Яшин завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Он является чемпионом мира 1993 года, серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр-2002 в составе сборной России. Выступал за клубы НХЛ "Оттава" (1993-2001) и "Нью-Йорк Айлендерс" (2001-2007). Помимо "Динамо", Яшин защищал цвета екатеринбургского "Автомобилиста", московского ЦСКА, ярославского "Локомотива" и петербургского СКА.

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