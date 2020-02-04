Исполняющий обязанности главы AIBA высоко оценил проведенный в России боксерский форум

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан высоко оценил прошедший в Калининграде второй Всероссийский боксерский форум. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

Форум проходил с 31 января по 1 февраля. В рамках мероприятия прошло боксерское шоу, а также была проведена работа с региональными федерациями. Обсуждались антидопинговые вопросы, проводились тренерские и судейские семинары.

"Мне очень приятно принимать участие в таких мероприятиях. [Генеральный секретарь федерации бокса России Умар] Кремлев инициировал это мероприятие в России и распространил свой опыт на всю боксерскую семью. Я бы хотел, чтобы каждый из членов нашей ассоциации так же хорошо справлялся с внутренней коммуникацией. Исходя из этого мы создадим мощный фундамент нашей организации, который поможет нам двигаться вперед", - сказал Мустасан.

"Я высоко оцениваю усилия Кремлева, направленные на то, чтобы вдохновить другие страны на разработку новых программ со всеми заинтересованными сторонами. Мы семья AIBA, должны вместе строить светлое будущее для организации", - добавил он.

Первый Всероссийский боксерский форум прошел в Анапе в феврале 2019 года. Мероприятие является ежегодным.