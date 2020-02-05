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НХЛ

Тренер "Лос-Анджелеса" уверен, что Овечкин за пару лет достигнет отметки в 800 шайб

В ночь на среду Овечкин забросил в ворота "Лос-Анджелеса" три шайбы, принеся "Вашингтону" победу в очном матче

ТАСС, 5 февраля. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин за два года достигнет отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан, которого цитирует пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Лос-Анджелес" в гостях уступил "Вашингтону" со счетом 2:4, ведя по ходу третьего периода - 2:1. Форвард хозяев Овечкин забросил три шайбы с 54-й по 59-ю минуту, до этого не совершив в матче ни одного броска в створ ворот.

"Дайте Овечкину еще пару лет, и он забросит 800-ю шайбу, - сказал Маклеллан. - Это тот тип матча, когда Овечкин был незаметен большую часть игры, а затем взял игру на себя и команда победила".

Россиянин вплотную приблизился к отметке в 700 голов за карьеру - сейчас в его активе 698 шайб, что является восьмым результатом в истории НХЛ. 800 и более шайб в истории НХЛ забрасывали только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Теги
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