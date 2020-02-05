{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия

Издание опубликовало собственные рейтинги, состоящие из десяти спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Американский журнал Track & Field признал трехкратную чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.

Журнал опубликовал собственные рейтинги, в которые вошли по десять лучших спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине. Второе место в списке лучших в прыжках в высоту заняла победительница Олимпийских игр 2012 года россиянка Анна Чичерова, пятое место журнал отдал Светлане Школиной.

На эту тему
Долгая дорога к признанию. Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой Европы

Серебряный призер Олимпиады-2012 россиянка Екатерина Поистогова стала восьмой в рейтинге лучших в беге на 800 метров, первую строчку заняла двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) представительница ЮАР Кастер Семеня. В списке лучших спортсменок десятилетия в беге на 400 м с барьерами четвертой стала обладательница золотой (2012), серебряной (2004) и бронзовой (2004) медалей Олимпиады Наталья Антюх, первой стала чемпионка Игр 2016 года американка Далайла Мухаммад.

В спортивной ходьбе на 20 км второй была признана чемпионка Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова, а лучшей - победительница Игр 2016 года, обладательница бронзовой медали Олимпиады 2012 года китаянка Лю Хун. В рейтинге лучших в прыжках с шестом четвертое место заняла обладательница мирового рекорда (5,06 м) Елена Исинбаева, завоевавшая за последние десять лет бронзовую награду Олимпийских игр (2012) и золотую медаль чемпионата мира (2013). На первое место журнал поставил американку Дженнифер Сур, ставшую первой на Олимпиаде (2012) и на чемпионате мира (2016). Восьмой стала чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова, обладательница бронзовой медали чемпионата мира (2011) и золотой награды чемпионата Европы (2010) Светлана Феофанова стала в списке девятой.

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина стала пятой в своем рейтинге, первое место заняла американка Бриттни Риз, ставшая первой на Олимпиаде 2012 года и второй на Играх 2016 года. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова стала девятой. В рейтинге лучших атлеток, специализирующихся в тройном прыжке, второй стала обладательница серебряных медалей чемпионата мира (2013) и чемпионата Европы (2014) Екатерина Конева. Первую строчку заняла представительница Колумбии Катрин Ибаргуэн, завоевавшая золотую (2016) и серебряную (2012) медали Олимпийских игр. Среди метательниц молота двукратная чемпионка мира (2011, 2013) Татьяна Белобородова стала десятой, первая строчка у Аниты Влодарчик, на счету которой две золотые медали Олимпиад (2012, 2016).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ЧМ-2022 по футболу
РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной на ЧМ-2022
Ранее катарский телеканал beIN Sports в Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС