Долгая дорога к признанию. Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой Европы

ТАСС, 27 октября. Завершающийся сезон стал одним из выдающихся для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, что доказало вручение ей награды как лучшей легкоатлетке Европы. В нынешнем году россиянка стала трехкратной чемпионкой мира, выиграв в Дохе.

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Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине. Помимо Ласицкене, в этом году номинантами были также британка Дина Эшер-Смит, голландка Сифан Хассан и немка Малайка Михамбо. Результаты определялись по итогам голосования болельщиков в соцсетях, членов совета ассоциации и представителей национальных федераций. Эшер-Смит признавалась лучшей на континенте год назад, а на мировом первенстве в Дохе она выиграла золото в забеге на 200 м и серебро в эстафете 4х100 м. Хассан в Дохе выиграла две золотые награды в беге на 1500 м и 10 000 м, также в этом сезоне она установила мировой рекорд в беге на милю. Прыгунья в длину Михамбо, которая в этом году на чемпионате Европы в помещении даже не попала на пьедестал, совершила прорыв, став победительницей чемпионата мира. Эту награду для Ласицкене можно назвать долгожданной, поскольку ранее она номинировалась три раза и всегда уступала. Благодаря успеху в Таллине, россиянка стала второй легкоатлеткой в истории, кто сумел выиграть две европейские премии: нынешнюю и награду "Восходящая звезда" (2014). Впервые такого успеха добивалась британка Джессика Эннис-Хилл (2007 и 2012).

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До Ласицкене из россиянок лучшими легкоатлетками Европы становились олимпийская чемпионка в беге с барьерами и чемпионка мира в эстафете Ирина Привалова (1994), двукратная олимпийская чемпионка (в беге на 800 и 1500 м), чемпионка мира в беге на 1500 м Светлана Мастеркова, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева (2005, 2008) и Мария Савинова в 2011 году. Последняя в том году становилась чемпионкой мира в беге на 800 м, но из-за допингового скандала в российской легкой атлетике Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила ее титула. "Я считала, что она [Ласицкене] должна была стать лучшей спортсменкой еще несколько лет назад, просто сейчас они уже не могли не дать ей этот титул, это был бы уже верх несправедливости. Считаю, что она заслуженно получила приз, конкуренток у нее не было, и я надеюсь, что в ближайшем будущем их тоже не будет", - сказала Привалова. Впервые за четыре года под российским флагом Нынешний год без преувеличения можно назвать лучшим в карьере Ласицкене. Главными успехами являются победы на чемпионате мира и в номинации на приз лучшей легкоатлетке года в Европе. На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова из Болгарии (1987, 1995), которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м.

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"Это заслуженная награда. Она стабильно выступает на высоком уровне уже много лет, выигрывая почти каждое соревнование. Мои поздравления ей и ее команде!" - сказала ТАСС Влашич. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, говоря про успех Ласицкене в Таллине, назвал ее относительно недавнюю победу на чемпионате мира невероятной. "Думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно. Я очень рад за Марию, эта новость вызывает гордость за нее и их удивительный тандем с Геннадием Габриляном. Красивое завершение длинного сезона, в котором она выиграла все - европейский зимний чемпионат, Бриллиантовую лигу и чемпионат мира, и сейчас этот титул, браво!" - сказал Шляхтин ТАСС. Лучшим результатом Ласицкене является 2,06 см, который она показывала дважды - в 2017 и 2019 годах. 26-летняя уроженка Прохладного из Кабардино-Балкарии в этом году также продолжила беспроигрышную серию, которая с учетом прошлого сезона достигла 18 турниров и позволила ей в четвертый раз выиграть Бриллиантовую лигу. Оборвалась эта серия лишь в сентябре на матчевой встрече в Минске, где Ласицкене в составе сборной Европы выступала против американцев.

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Успешным этот год можно назвать для Ласицкене еще и потому, что она смогла одержать победу на международных соревнованиях под российским флагом впервые за четыре года. На Всемирных военных играх в китайском Ухане она победила с рекордом турнира - 2,01 см. В последний раз Ласицкене на международных соревнованиях представляла Россию в 2015 году, пока из-за допингового скандала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не приостановила членство ВФЛА. Из-за этого Ласицкене, как и многие другие российские легкоатлеты, пропустила Олимпийские игры 2016 года, а в Дохе она выступала в нейтральном статусе уже на своем втором чемпионате мира. К Ласицкене стали прислушиваться В связи с этим Ласицкене неоднократно критиковала ВФЛА за недостаточную, по ее мнению, работу по восстановлению организации. Своими успехами она заставила общественность прислушиваться к своему мнению, в том числе и к словам о том, что она готова тренироваться за пределами России в случае повторного отстранения Российского антидопингового агентства. Она сказала, что тогда готова уехать в Европу, но при этом менять спортивное гражданство не собирается.

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