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Шведские хоккейные игры

Брагин: не терпится увидеть молодых хоккеистов сборной России в игре высокого уровня

Старший тренер главной сборной страны отметил, что большинство игроков текущего состава национальной команды выступали под его руководством в молодежной сборной
Старший тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Петр Ковалев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отметил, что ему не терпится посмотреть команду, в составе которой немало игроков, выступавших у него в молодежной сборной, в игре с соперником высокого уровня. Об этом он рассказал журналистам.

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Россияне сыграют в вынесенном матче Евротура с финнами в Хельсинки в четверг. Начало встречи в 19:30 мск. Большинство игроков в нынешней команде в свое время выступало в молодежной сборной России под руководством Брагина.

"У нас молодая, перспективная команда, очень хочется посмотреть ее в деле на таком уровне. Практически вся команда прошла через молодежную сборную, поэтому хорошие ощущения с их и с моей стороны. У нас был такой диалог, повспоминали кое-что, и сейчас самое главное - подготовиться к игре", - сказал Брагин.

По словам тренера, в матче с финнами на лед должно выйти сочетание из петербургского СКА Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин, которые играли на последнем молодежном чемпионате мира. "У нас полностью играет звено из СКА, какие-то связки посмотрим. Одно звено в полном составе, есть армейская связка Мамина и Шарова, которые с детства вместе играли", - отметил он.

Брагин в национальной сборной России отвечает за большинство. "Во взрослом хоккее нужно тактически правильно играть. Перед тренировкой мы собрались, обговорили нюансы: вход в зону, расположение, - поэтому пойдет просто шлифовка. Сейчас маловато времени, но я надеюсь, что уже что-то проглядывается", - подчеркнул он.

Разница в игре в неравных составах в молодежном и взрослом хоккее проглядывается, отметил Брагин. "Схематично различия не очень видны, но во взрослом хоккее побыстрее нужно принимать решения, и оборона более агрессивно смотрится", - сказал Брагин.

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Шведские хоккейные игры
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