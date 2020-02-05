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Шведские хоккейные игры
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Ялонен: сборная России пошла по пути финнов, вызвав на Еврохоккейтур немало молодежи

На Шведские хоккейные игры вызваны семь хоккеистов, которые в январе стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен
© Станислав Красильников/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России решил взять пример с команды Финляндии, взяв на Шведские хоккейные игры в основном молодежь. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен.

Сборные России и Финляндии сыграют в вынесенном матче Шведских хоккейных игр в четверг в Хельсинки, начало встречи в 19:30 мск. В составе россиян, в частности, семь хоккеистов, которые в январе стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира. Немало и игроков, которые в течение последних 10 лет играли в молодежной сборной России.

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"Это интересно, когда в составе команды немало молодежи. Обычно все берут в команду опытных хоккеистов, и может сейчас тренеры соперника сделали так, как обычно делаем мы, решив дать больше игрового времени молодым", - сказал Ялонен.

В составе сборной Финляндии на Шведских хоккейных играх выступят только два игрока из Континентальной хоккейной лиги: Тему Пулккинен из московского "Динамо" и Йори Лехтеря из петербургского СКА. "У нас есть своя система выбора игроков, мы не используем одних и тех же на трех этапах Евротура подряд, потому что им надо давать восстанавливаться перед плей-офф", - отметил тренер.

Также главный тренер сборной Финляндии прокомментировал назначение Валерия Брагина старшим тренером сборной России. "Брагин проделывает отличную работу в молодежной сборной России, которая здорово играет на чемпионатах мира уже много лет. Я помню, как мы играли друг против друга четыре года назад (на молодежном чемпионате мира в Хельсинки - прим. ТАСС), и с командой Брагина всегда было тяжело соперничать. Команды Брагина всегда играют очень дисциплинированно, и я думаю, такого рода хоккей от соперника мы увидим завтра", - сказал Ялонен.

В качестве главного тренера молодежной сборной России Брагин одержал победу на чемпионате мира 2011 года, четырежды выводил команду в финал (2012, 2015, 2016, 2020), дважды сборная России с ним выигрывала бронзу (2017, 2019).

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Шведские хоккейные игры
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