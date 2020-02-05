"Тамбов" может провести матч 29-го тура РПЛ с "Сочи" на "Арене-Химки"

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб "Тамбов" рассматривает "Арену-Химки" как резервный стадион для проведения матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", который запланирован на 10 мая. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Во вторник пресс-служба "Тамбова", чей стадион "Спартак" находится на реконструкции, сообщила о том, что проведет домашние матчи во второй части чемпионата России в сезоне-2019/20 в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Позже генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что руководство клуба достигло предварительной договоренности с Футбольной национальной лигой (ФНЛ) о переносе запланированного на 10 мая матча первенства Олимп - ФНЛ "Нижний Новгород" - "Краснодар-2" для проведения домашней игры против "Сочи", которая также запланирована на этот день.

"Мы пока еще не думали всерьез об этом. На всякий случай у нас есть резервный стадион в Химках, поэтому если в Нижнем Новгороде нереально будет сыграть, то мы проведем встречу на "Арене-Химки". Но окончательного решения пока нет, еще не понятно, кто в какой день точно сыграет", - заявил Худяков.

Домашней ареной команды в первой части сезона-2019/20 был стадион "Мордовия-Арена" в Саранске.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 19 матчей. В 20-м туре команда из Тамбова 1 марта в домашнем матче сыграет с казанским "Рубином".