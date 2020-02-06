Теннисистка Александрова сыграет с румынкой Русе в первой встрече матча Кубка Федерации

ТАСС, 6 февраля. Российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с Еленой-Габриэлой Русе в первой встрече матча квалификационного раунда Кубка Федерации по теннису со сборной Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка Федерации по теннису против румынок

Игра пройдет в пятницу. Также в этот день пройдет матч между Вероникой Кудерметовой и Аной Богдан. В субботу уже Александрова встретится с Богдан, а Кудерметова - с Русе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют против Ирины Бары и Йоаны Олару. Капитаном сборной России будет Игорь Андреев.

Четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии - 2020 Анастасия Павлюченкова и двукратная победительница турниров серии Большого шлема Светлана Кузнецова, первоначально заявленные в состав сборной России, пропустят турнир.

Сборная России четыре раза выигрывала турнир (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале. Сборная СССР дважды выходила в

Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.