Сборная Швеции обыграла чехов в первом туре шведского этапа Евротура

ТАСС, 6 февраля. Сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в матче первого тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Фредрик Хандемарк (32-я минута) и Матиас Броме (56). У проигравших отличился Давид Штястны (10).
Следующий матч шведы проведут 8 февраля против сборной России, а чехи в этот же день сыграют с финнами.
В общем зачете Евротура сборная Швеции идет на третьем месте, набрав десять очков. Чехи занимают вторую строчку, имея в активе 11 очков. Лидирует сборная Финляндии с 14 очками, российские хоккеисты, набравшие семь очков, замыкают турнирную таблицу.
|Команды
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|Ш
|О
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-0
|3
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|Россия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-3
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Финляндия
|7
|4
|0
|0
|1
|1
|1
|19-14
|14
|Чехия
|7
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|18-14
|11
|Швеция
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|15-20
|10
|Россия
|7
|1
|0
|2
|0
|0
|4
|17-21
|7