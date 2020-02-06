Сборная Швеции обыграла чехов в первом туре шведского этапа Евротура

ТАСС, 6 февраля. Сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в матче первого тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

Сборная России по хоккею уступила финнам в вынесенном матче шведского этапа Евротура

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В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Фредрик Хандемарк (32-я минута) и Матиас Броме (56). У проигравших отличился Давид Штястны (10).

Следующий матч шведы проведут 8 февраля против сборной России, а чехи в этот же день сыграют с финнами.

В общем зачете Евротура сборная Швеции идет на третьем месте, набрав десять очков. Чехи занимают вторую строчку, имея в активе 11 очков. Лидирует сборная Финляндии с 14 очками, российские хоккеисты, набравшие семь очков, замыкают турнирную таблицу.