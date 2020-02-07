Всероссийская федерация плавания приняла меры защиты от коронавируса при подготовке к ОИ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания приняла все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить сборную России от заражения коронавирусом при подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил президент федерации Владимир Сальников.

"План подготовки был сформирован в начале сезона, по нему у нас последний этап - Владивосток и [японская] Осака. Он не предполагает других вариантов, например, в Китае или других странах. Все меры против коронавируса, которые нам были озвучены, носят профилактический характер. Меры приняты, ничего сложного в этом нет", - заявил Сальников.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.