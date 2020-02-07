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Еврокубки

Куртинайтис: "Химки" и "Црвена Звезда" показали не очень содержательный баскетбол

Подмосковный клуб победил в матче Евролиги со счетом 78:72
Главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис
© Гавриил Григоров/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Матч "Химок" и "Црвены Звезды" в Евролиге был не очень содержательным с точки зрения баскетбола, но подмосковная команда победила, потому что больше этого хотела. Об этом журналистам заявил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис.

В пятницу "Химки" обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 78:72 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, прервав трехматчевую серию поражений.

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"Сегодняшний матч был не очень содержательным с точки зрения баскетбола - победил тот, кто больше хотел и был жестче, - сказал Куртинайтис. - Мы были немного лучше сегодня, поэтому выиграли. Нам пришлось играть два матча Евролиги и одну игру Единой лиги ВТБ за одну неделю - это тяжело. Но здесь все находятся в равных условиях".

"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед в 24 матчах. "Црвена Звезда" также имеет 10 побед после 24 игр, но превосходит российскую команду по дополнительным показателям, занимая десятую позицию в таблице.

В следующем туре Евролиги "Химки" в гостях встретятся с итальянским "Миланом" 20 февраля. На следующий день "Црвена Звезда" дома сыграет с московским ЦСКА.

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