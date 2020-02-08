Серфинг в снегу, керлинг и хоккей. В Воронеже проходит День зимних видов спорта

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Солнечной и морозной погодой Воронеж встретил гостей большого спортивного праздника, в этом году город стал центром шестого Всероссийского дня зимних видов спорта. День зимних видов спорта традиционно отмечается в России в феврале и приурочен к годовщине проведения в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Ежегодно выбирается новая центральная площадка мероприятия, чтобы встретиться с прославленными спортсменами и принять участие в зимних спортивных забавах смогли люди из самых разных регионов страны. В Воронеже праздник будет продолжаться два дня - субботу и воскресенье. Главной площадкой мероприятия стала площадь Ленина в центре Воронежа. Там возвели небольшую сцену, поставили надувную горку для тюбинга и организовали работу полевой кухни. Для посетителей работают каток, фотозона и точки олимпийского квеста, за прохождение которого положены приятные призы. Все участники получают на память фото с олимпийским факелом и большую шоколадную медаль, детям дарят игрушечных маскотов олимпийской команды России - игрушечных медведя и кота.

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Несмотря на то, что праздник посвящен зимним видам спорта, участники квеста должны показать свои умения и в летней части олимпийской программы. Всего в квесте шесть точек - зимние виды спорта биатлон, керлинг и хоккей, летние - серфинг, дартс и боулинг, эстафета. Биатлон на празднике представлен только стрелковой частью, он моделируется лазерными мишенями, по которым нужно попасть из специальной винтовки, керлинг выглядит привычнее, тут гости праздника должны как можно удачнее прокатить камень по баннеру, который размечен как керлинговая дорожка. Заключительный зимний этап - хоккей, где дети и взрослые с азартом пытаются попасть шайбой в стенд с изображением ворот и вратаря. Наиболее загадочным во время представления квеста выглядел серфинг, ведь зимний Воронеж, казалось, совсем для него непригоден. Но организаторы нашли выход из положения - серфинг моделируется баланс-бордом, удержаться на котором ничуть не проще, чем на настоящей волне. В дартсе участникам нужно попасть мячами в большую, с человеческий рост, мишень. Похожим образом выглядит и боулинг - кегли чуть меньше мишени для дартса, и сбивают их огромным футбольным мячом. Несмотря на бодрую физическую активность, морозная погода дает о себе знать. Но организаторы позаботились и об этом - зрителей и болельщиков угощают гречневой кашей из полевой кухни, а еще наливают горячий чай с лимоном и баранками. Для любителей более изысканной кухни работают торговые точки, где можно купить вафли, пирожки и другие сладости, а также безалкогольный глинтвейн. Олимпийские гости В субботу прошла торжественная церемония открытия мероприятия, гостями которой стали президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, бывший заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионки Ирина Макогонова (волейбол), Тамара Замотайлова (спортивная гимнастика), Елена Рузина (легкая атлетика), Аделина Сотникова (фигурное катание), двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова. Поздравительный видеоролик отправил в Воронеж глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, Косилов зачитал приветственные слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

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