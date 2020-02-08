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Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Большунов занял третье место в спринте на этапе КМ в Швеции

Победил норвежец Пол Голберг
Александр Большунов EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 8 февраля. Россиянин Александр Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.

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Россиянин отстал от победителя норвежца Пола Голберга на 0,92 секунды. Второе место занял другой норвежец Эрик Вальнес (отставание 0,52 секунды). Россиянин Андрей Краснов в полуфинале занял пятое место и не сумел выйти в финал. Россияне Андрей Собакарев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых не смогли пройти стадию четвертьфинала.

Большунов трижды становился серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Также на его счету четыре серебряные медали чемпионата мира.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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