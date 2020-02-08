Российский лыжник Большунов занял третье место в спринте на этапе КМ в Швеции

ТАСС, 8 февраля. Россиянин Александр Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.

Российская лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянин отстал от победителя норвежца Пола Голберга на 0,92 секунды. Второе место занял другой норвежец Эрик Вальнес (отставание 0,52 секунды). Россиянин Андрей Краснов в полуфинале занял пятое место и не сумел выйти в финал. Россияне Андрей Собакарев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых не смогли пройти стадию четвертьфинала.

Большунов трижды становился серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Также на его счету четыре серебряные медали чемпионата мира.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.