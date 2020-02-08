Бородавко: Большунов не обращает внимания на отсутствие Клебо в числе соперников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов не обращает внимания на отсутствие на соревнованиях своего главного конкурента в борьбе за первую строчку норвежца Йоханнеса Клебо. Об этом ТАСС заявил тренер российского лыжника Юрий Бородавко.

В субботу Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Клебо по причине травмы пропускает эти соревнования.

"Мы не думаем о том, стартовал Клебо или нет. Наша цель - соревноваться и завоевывать достойные места на этапах Кубка мира, - сказал Бородавко. - Сегодня в финале он со старта взял слишком высокий темп, поэтому на финише ему немного не хватило сил".

"Но то, что он начинает попадать в призы и в дистанционных гонках, и в спринте, говорит о многом. Для меня его третье место - радостное. Думаю, для Александра тоже. Отставание совсем небольшое", - добавил он.

Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира, трехкратный олимпийский чемпион Клебо отстает почти на 300 очков.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится в воскресенье гонками с общего старта.