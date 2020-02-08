{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: Большунов не обращает внимания на отсутствие Клебо в числе соперников

Тренер российского лыжника отметил, что их цель - завоевывать достойные места на этапах Кубка мира

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов не обращает внимания на отсутствие на соревнованиях своего главного конкурента в борьбе за первую строчку норвежца Йоханнеса Клебо. Об этом ТАСС заявил тренер российского лыжника Юрий Бородавко.

На эту тему
Российский лыжник Большунов занял третье место в спринте на этапе КМ в Швеции

В субботу Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Клебо по причине травмы пропускает эти соревнования.

"Мы не думаем о том, стартовал Клебо или нет. Наша цель - соревноваться и завоевывать достойные места на этапах Кубка мира, - сказал Бородавко. - Сегодня в финале он со старта взял слишком высокий темп, поэтому на финише ему немного не хватило сил".

"Но то, что он начинает попадать в призы и в дистанционных гонках, и в спринте, говорит о многом. Для меня его третье место - радостное. Думаю, для Александра тоже. Отставание совсем небольшое", - добавил он.

Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира, трехкратный олимпийский чемпион Клебо отстает почти на 300 очков.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится в воскресенье гонками с общего старта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Загитова опустилась на второе место в рейтинге ISU
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС