Бобков сыграет в воротах сборной России в матче Евротура с чехами

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Голкипер омского "Авангарда" Игорь Бобков сыграет в воротах сборной России в матче Шведских хоккейных игр против команды Чехии в Стокгольме. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

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"Сыграет Бобков", - сказал Кудашов.

В первом матче против финской сборной (0:3) ворота российской команды защищал Тимура Билялов, которого в первом периоде заменил Александр Самонов. Самонов вышел с первых минут в матче против команды Швеции (2:5). Встреча с чехами пройдет 9 февраля.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).

Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в 8 матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.