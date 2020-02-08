Веснина: российские теннисистки справились с давлением в важном матче Кубка Федерации

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Румынии всегда была неуступчивым соперником в Кубке Федерации, но сборная России справилась с давлением и одержала важную победу. Об этом ТАСС заявила олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина.

В субботу Анна Блинкова и Анна Калинская в паре обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в пятой встрече квалификационного матча Кубка Федерации. Счет в матче до трех побед стал 3-2 в пользу российской команды, которая сыграет в финальной части турнира.

"Наша сборная большие молодцы - это очень важная победа над непростым соперником. Румыния всегда отличалась упорством и неуступчивостью, особенно у себя, - сказала Веснина. - На память сразу приходит скандальный матч против сборной Великобритании, когда возмущались поведением местной публики".

"Девочки справились с давлением, волнением. Тем более победив в решающей парной встрече, когда давление и ответственность ложится на плечи игрокам. Тут стоит отметить характер Ани Калинской и Ани Блинковой", - добавила Веснина.

В пятницу Екатерина Александрова обыграла Рузе - 6:4, 6:1, Ана Богдан была сильнее Вероники Кудерметовой - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Ранее в субботу Александрова выиграла у Богдан - 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан со счетом 5:7, 3:6.