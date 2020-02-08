{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Федерации по теннису

Веснина: российские теннисистки справились с давлением в важном матче Кубка Федерации

Россиянки победили румынок и вышли в финальную часть турнира
Елена Веснина Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Елена Веснина
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Румынии всегда была неуступчивым соперником в Кубке Федерации, но сборная России справилась с давлением и одержала важную победу. Об этом ТАСС заявила олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина.

На эту тему
Тарпищев: выход в финальную часть Кубка Федерации станет стимулом для развития сборной РФ

В субботу Анна Блинкова и Анна Калинская в паре обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в пятой встрече квалификационного матча Кубка Федерации. Счет в матче до трех побед стал 3-2 в пользу российской команды, которая сыграет в финальной части турнира.

"Наша сборная большие молодцы - это очень важная победа над непростым соперником. Румыния всегда отличалась упорством и неуступчивостью, особенно у себя, - сказала Веснина. - На память сразу приходит скандальный матч против сборной Великобритании, когда возмущались поведением местной публики".

"Девочки справились с давлением, волнением. Тем более победив в решающей парной встрече, когда давление и ответственность ложится на плечи игрокам. Тут стоит отметить характер Ани Калинской и Ани Блинковой", - добавила Веснина.

В пятницу Екатерина Александрова обыграла Рузе - 6:4, 6:1, Ана Богдан была сильнее Вероники Кудерметовой - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Ранее в субботу Александрова выиграла у Богдан - 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан со счетом 5:7, 3:6.

Теги
Кубок Федерации по теннису
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту
Спортсменка установила личный рекорд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС