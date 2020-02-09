Хоккеисты Морозов, Марченко и Подколзин не сыграют в матче Евротура против сборной Чехии

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин и Данила Галенюк не включены в состав сборной России на матч Шведских игр против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч против чешских хоккеистов пройдет в Стокгольме в воскресенье, начало - 14:15 мск.