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Шведские хоккейные игры

Хоккеисты Морозов, Марченко и Подколзин не сыграют в матче Евротура против сборной Чехии

Встреча начнется в 14:15 мск

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин и Данила Галенюк не включены в состав сборной России на матч Шведских игр против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч против чешских хоккеистов пройдет в Стокгольме в воскресенье, начало - 14:15 мск.

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Морозов, Марченко, Подколзин и Галенюк являются серебряными призерами молодежного чемпионата мира 2020 года. Они принимали участие в первых двух играх шведского этапа Евротура, в которых сборная России проиграла команде Финляндии (0:3) и команде Швеции (2:5).

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).

Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в восьми матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.

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Шведские хоккейные игры
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