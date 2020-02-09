Хоккеисты Морозов, Марченко и Подколзин не сыграют в матче Евротура против сборной Чехии

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин и Данила Галенюк не включены в состав сборной России на матч Шведских игр против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Матч против чешских хоккеистов пройдет в Стокгольме в воскресенье, начало - 14:15 мск.
Морозов, Марченко, Подколзин и Галенюк являются серебряными призерами молодежного чемпионата мира 2020 года. Они принимали участие в первых двух играх шведского этапа Евротура, в которых сборная России проиграла команде Финляндии (0:3) и команде Швеции (2:5).
После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).
Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в восьми матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.