Престижа ради. Сборная России встретится с чехами в последнем матче Шведских игр

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в заключительном матче Шведских игр встретятся с командой Чехии. Для многих подопечных Алексея Кудашова это наверняка будет последняя возможность проявить себя на таком уровне. Россияне пока не набрали ни одного очка на предпоследнем этапе Евротура. В субботу они проиграли сборной Швеции со счетом 2:5. Из позитивного - открыли счет голам на турнире. Причем сделали это выступавший в четвертом звене форвард "Локомотива" Павел Кудрявцев и Павел Порядин из "Нефтехимика", действовавший в качестве 13-го нападающего.

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В то же время россияне пропустили после первой же атаки шведов. Как сказал после игры капитан сборной России Богдан Киселевич, сказывается тот факт, что многие игроки команды впервые выступают на таком уровне, где намного выше скорости и нужно быстрее принимать решения. Матч россиян с чехами начнется по местному времени сразу после полудня (14:15 мск), поэтому предыгровой тренировки не будет. Тренерский штаб даст возможность сыграть Игорю Бобкову, голкипер "Авангарда" планировался основным вратарем на первый матч турнира с финнами, но из-за недомогания игру пропустил. Ржига жалуется на клубы КХЛ Сборная Чехии на нынешнем турнире имеет победу и поражение: в первом матче подопечные Милоша Ржиги, известного в России по работе в "Атланте", "Спартаке", СКА и "Авангарде", проиграли шведам со счетом 1:2, а в субботу одержали победу над финнами (3:1). В составе у чехов пять представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): защитники Якуб Ержабек ("Витязь") и Давид Скленичка ("Йокерит"), нападающие Томаш Гика ("Трактор"), Томаш и Гинек Зогорна (оба - "Амур"). Первоначально в список были включены также форварды Робин Ганзл и Томаш Филиппи, но спартаковец и нападающий "Металлурга" травмировались. Поэтому Ржига вызвал Томаша Зогорну, который присоединился в сборной к своим братьям - Гинеку и Радиму из "Млады Болеслав", втроем они играли в одном звене в обоих матчах этапа Евротура.

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Как и главный тренер шведов Юхан Гарпенлёв, Ржига отметил, что столкнулся с отказом ряда клубов КХЛ отпускать игроков на Шведские игры из-за подготовки к плей-офф. При этом форвард СКА Йори Лехтеря, один из двух представителей лиги в сборной Финляндии, наоборот, отмечал, что игра за национальную команду только помогает при подготовке к Кубку Гагарина. "Думаю, КХЛ должна изменить расписание чемпионата, поскольку у финнов, шведов, у нас много игроков оттуда, и их хотят видеть в сборной. Я еще с прошлого года просил руководство, чтобы наши игроки могли сыграть последний перед паузой матч в пятницу, а субботу и воскресенье использовали бы на переезд, потому что из Хабаровска и "Куньлуня" ехать далеко. Наша команда собирается только в среду, и как в этих условиях готовиться к турниру?" - восклицал Ржига. Выбраться из подвала Евротура Сборная Чехии пока успешно выступает на Евротуре, что для нее нехарактерно в последние годы. Возможно, потому что Ржига, в отличие от тренеров других команд, приглашает лучших и старается не экспериментировать. Чехи выиграли Кубок Карьяла, одержав две победы при одном поражении. На Кубке Первого канала они провалились, заняв последнее место, однако нынешнего количества очков им хватает, чтобы возглавлять общий зачет Евротура, опережая по дополнительным показателям финнов. Сборная России в общей таблице Евротура находится на последнем месте с 7 очками, отставание от шведов составляет 6 очков. В таблице Шведских игр лидируют с 6 очками хозяева, у финнов и чехов по 3 очка. Россияне могут уйти с последнего места, если в основное время обыграют чехов, а финны наберут хотя бы очко в матче со шведами. Иначе при равенстве очков между сборными России, Чехии и Финляндии россияне наверняка будут последними из-за худшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

Шведские хоккейные игры Команды И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О Швеция 2 2 0 0 0 0 0 7-3 6 Чехия 2 1 0 0 0 0 1 4-3 3 Финляндия 2 1 0 0 0 0 1 4-3 3 Россия 2 0 0 0 0 0 2 2-8 0