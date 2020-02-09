Набивая шишки. Россияне уступили шведам в матче Еврохоккейтура

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России потерпела второе поражение на Шведских хоккейных играх, уступив хозяевам третьего этапа Евротура со счетом 2:5. Подопечные Алексея Кудашова могут завершить турнир на последнем месте и точно останутся четвертыми в общем зачете Евротура перед заключительным этапом, который начнется 30 апреля. По сравнению с проигранным финнам матчем (0:3), тренерский штаб команды перетасовал два звена из четырех. Нетронутыми остались тройки Денис Зернов - Артем Швец-Роговой - Анатолий Голышев и Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. Из пар защитников неизменной осталась связка капитана Богдана Киселевича и Александра Романова.

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Кудашов решил сыграть в 13 нападающих, оставив вне заявки игрока обороны Григория Дронова, который утром тренировался вместе с форвардами Андреем Светлаковым и Александром Шаровым, которые также не приняли участия в игре. 13-м форвардом стал Павел Порядин. Несмотря на предупреждения тренеров, команда опять, как и в игре с финнами, пропустила на первой минуте - вратарь Александр Самонов неудачно отбил шайбу после дальнего броска, и Маркус Нильссон добил ее в пустые ворота. "Неправильно сыграли - есть наигрыши у соперника, мы это им объясняли, показывали, но упустили игроков. Причем проиграли "пятак", хотя говорили, что на таком уровне соперник будет очень агрессивно играть под нашими воротами, а мы позволили сопернику там хозяйничать", - объяснил ситуацию с пропущенным голом Кудашов. Голы престижа Россияне с самого начала встречи пытались навязать сопернику свою игру, но хотя бы немного получаться у них это стало лишь в третьем периоде. К этому времени шведы к радости заполненной до отказа "Глобен-Арены" забили три гола подряд. Одну из шайб забросил 19-летний Самуэль Фагемо, который ранее говорил об этой игре как о реванше за поражение своей молодежной сборной от россиян (4:5 ОТ) на чемпионате мира в полуфинале в январе. Лучший бомбардир того турнира подправил шайбу после дальнего броска.

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Впервые забросить на турнире россиянам удалось только в заключительном периоде, когда отличился Порядин. "Надо было, чтобы прорвало, после этого гола еще были хорошие моменты, но не забили", - сказал он после матча. Еще один гол при счете 1:5 у россиян забил игравший в четвертом звене Павел Кудрявцев. Шайба побывала в воротах команды Швеции еще во втором периоде, однако гол Рушана Рафикова не был засчитан. Судья усмотрел со стороны Артура Каюмова помеху вратарю шведов Ларсу Юханссону, хотя голкипер ЦСКА выкатился за пределы вратарской. "Очень странное решение. Вы видели, что голкипер играл за вратарской площадью, если его игрок атакует, либо должно быть удаление, либо засчитанный гол. Объяснений я не получил - вроде атака вратаря, но удаления никакого нет", - отметил Кудашов, который после отмены гола общался с арбитром. После матча главный тренер сборной России объяснил характер ошибок, которые приводили к пропущенным шайбам. "Ошибки совсем детские - на этом уровне нельзя передерживать шайбу, чтобы тебя накрывал соперник, удаляться. Вот эти ошибки и вылезли в результат. Мы только начинали доминировать, брать шайбу, играть, и у нас сразу или удаление, или потеря шайбы", - отметил он. "Необходимо набить шишки" Игры с финнами и шведами показали, что у большинства вызванных в сборную на нынешнем турнире хоккеистов отсутствует опыт международных игр, который пока нельзя получить в матчах Континентальной хоккейной лиги. "Без опыта мы ничего не поймем, игроки не поймут, как играть, это обязательный процесс, который они должны пройти и набить во время него шишки. Мы им говорим, что надо брать на себя ответственность в атаке, играть смелее с шайбой, бросать, в каких-то моментах сыграть проще. Это и есть международный опыт - здесь быстрее мышление, быстрее скорости", - подчеркнул главный тренер россиян.

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