Кудашов: российские хоккеисты допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России совершали детские ошибки в матче Шведских игр против хозяев турнира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Кудашов.

Россияне проиграли в субботу во втором матче турнира со счетом 2:5.

"Ошибки совсем детские - на этом уровне нельзя передерживать шайбу, чтобы тебя накрывал соперник, удаляться. Вот эти ошибки и вылезли в результат. Мы только начинали доминировать, брать шайбу, играть, и у нас или удаление, или потеря шайбы", - сказал Кудашов.

Заключительный матч Шведских игр россияне проведут 9 февраля против чехов.