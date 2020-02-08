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Шведские хоккейные игры

Кудашов: российские хоккеисты допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами

Команда России уступила со счетом 2:5
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России совершали детские ошибки в матче Шведских игр против хозяев турнира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Кудашов.

Россияне проиграли в субботу во втором матче турнира со счетом 2:5.

"Ошибки совсем детские - на этом уровне нельзя передерживать шайбу, чтобы тебя накрывал соперник, удаляться. Вот эти ошибки и вылезли в результат. Мы только начинали доминировать, брать шайбу, играть, и у нас или удаление, или потеря шайбы", - сказал Кудашов.

Заключительный матч Шведских игр россияне проведут 9 февраля против чехов.

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Шведские хоккейные игры
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