Киселевич: российским хоккеистам на Евротуре нужно играть в полную силу с самого начала

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Еще не все игроки сборной России по хоккею поняли, что нужно играть в полную силу с первых секунд. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Богдан Киселевич.

"Не все еще поняли, что нужно на полную работать, молотить, выдерживать это давление. Ну и есть проблемы, связанные с потерями, - сказал Киселевич. - Мы сбиваемся на индивидуальную игру, цена ошибки здесь очень высокая. Это показывает уже вторая игра подряд, что нужно меньше ошибаться, ценить каждый момент и выигрывать свое единоборство".

"Если разобрать все пропущенные голы, то их мы сами себе привезли. Можно сказать, что это неопытность, но нужно расти здесь и сейчас. Думаю, за эти две игры намного лучше стало", - добавил он.

По мнению Киселевича, не стоит давить на молодых ребят после поражений, так как они сами все понимают. "Они все совершают ошибки, и важно понять, кто как после них себя поведет. Здесь все все понимают, пацаны молодые, но уже много где поиграли и сами со всем хорошо справляются. Сегодня неудачно сыграли, но завтра отдадим все силы, чтобы не стыдно было вернуться", - подчеркнул он.

Заключительный матч турнира сборная России проведет 9 февраля против чехов.