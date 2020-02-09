Иракский футболист Сафа Хади может зимой перейти в "Крылья Советов"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" рассматривают вариант с приобретением полузащитника иракского клуба "Аль-Шорта" Сафы Хади в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарской команды.

"Мы ищем усиление состава, он входит в сферу наших интересов. Контракт с ним еще не подписан", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

Ранее главный редактор иракской газеты "Футбол" написал в Twitter, что 21-летний полузащитник может стать игроком петербургского "Зенита".

Хади перешел в "Аль-Шорта" в 2019 году, в его составе он стал обладателем Суперкубка Ирака. За сборную Ирака он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 19 матчей "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. В следующем туре 28 февраля самарцы примут "Оренбург".