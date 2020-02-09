{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Иракский футболист Сафа Хади может зимой перейти в "Крылья Советов"

В пресс-службе самарского клуба сообщили, что контракт с полузащитником еще не подписан

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" рассматривают вариант с приобретением полузащитника иракского клуба "Аль-Шорта" Сафы Хади в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарской команды.

"Мы ищем усиление состава, он входит в сферу наших интересов. Контракт с ним еще не подписан", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

Ранее главный редактор иракской газеты "Футбол" написал в Twitter, что 21-летний полузащитник может стать игроком петербургского "Зенита".

Хади перешел в "Аль-Шорта" в 2019 году, в его составе он стал обладателем Суперкубка Ирака. За сборную Ирака он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 19 матчей "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. В следующем туре 28 февраля самарцы примут "Оренбург".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Гимнастка Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за булимии
Спортсменка намерена вернуться к тренировкам и выступлениям сразу после того, как восстановит здоровье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС