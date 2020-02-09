Фазель: пока рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

В воскресенье канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и IIHF обозначили готовность на этой неделе выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года.

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что еще рано говорить о достижении компромисса с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по вопросу участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

"У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза. Еще ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо ли все будет или нет, нам нужно еще встречаться и находить вместе компромисс. Но хорошо то, что эта встреча была, мы обменялись информацией о том, что мы можем, а что - нет", - отметил Фазель.

"Теперь мы будем ждать следующей встречи и анализировать, как будут этот вопрос обсуждать НХЛ и профсоюз лиги (NHLPA). Нам нужно больше обсуждений. Мы ждем, что встреча будет, возможно, в марте-апреле", - добавил президент IIHF.

Фазель считает, что НХЛ заинтересована в участии игроков в Олимпиаде с точки зрения продвижения продукта на азиатском рынке. "Думаю, НХЛ хочет пойти в Китай, ей нравится китайский рынок. С другой стороны, лиге придется приостанавливать чемпионат на две недели в феврале, и Гэри Бетмэн (комиссар НХЛ - прим. ТАСС) всегда говорил, что это всегда действует разрушительно. Наша цель, чтобы турнир в Китае был лучшим из лучших, потому что Олимпиада - это важное соревнование, мы сделаем все, чтобы там играли лучшие из лучших", - заключил Фазель.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.