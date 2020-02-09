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Футбол в Англии

Матч "Манчестер Сити" в чемпионате Англии отложили из-за непогоды

Игра против "Вест Хэма" отложена в интересах безопасности болельщиков и обслуживающего персонала

ТАСС, 9 февраля. Воскресный матч 26-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" отложен на неопределенный срок из-за надвигающегося штормового циклона. Об этом сообщила пресс-служба манкунианского клуба.

Отмечается, что игра отложена в интересах безопасности болельщиков и обслуживающего персонала.

"Манчестер Сити" занимает второе место в английском чемпионате, "Вест Хэм" находится в зоне вылета - на 18-й позиции.

Ранее в воскресенье по этой же причине перенесли матч чемпионата Германии "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Кёльн".

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